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18февраля
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сегодня, 11:41 0

В Приамурье при пожаре в гараже пострадал мужчина

В Приамурье при пожаре в гараже пострадал мужчина
Фото: Амурское управление МЧС

Ночью 17 февраля в поселке Ушумун Магдагачинского района при пожаре пострадал мужчина 1962 года рождения. Ему была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Сообщение о возгорании поступило в 23:27, сообщает амурское управление МЧС. На улице Ленина загорелись гараж и автомобиль.

«К месту вызова прибыли сотрудники магдагачинского пожарно-спасательного гарнизона в составе семи человек и двух единиц техники. В течение 38 минут ликвидировали открытое горение. Причина и виновник пожара устанавливаются», – сообщает ведомство.

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#пожары #происшествия

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