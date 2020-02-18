Дочь задержанного в Благовещенске хабаровского экс-чиновника подозревают в педофилии

В Хабаровске в отношении младшей дочери бывшего начальника управления транспорта Сергея Суковатого и ее супруга возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Ребенку, который, предположительно, пострадал от действий супружеской пары, на тот момент был всего год.

Дочь Суковатого и ее муж изначально были вызваны на допрос по делу бывшего чиновника. Сергей Суковатый, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере и находящийся в федеральном розыске, был задержан на границе с Китаем в Благовещенске. Сейчас он находится в СИЗО.

В связи с этим в квартире дочери Суковатого прошли обыски, во время которых изъяли доказательства, включая видеозаписи порнографического характера. Однако в качестве меры пресечения суд не стал избирать для родственников Суковатого следственный изолятор.

«Подозреваемые находятся под домашним арестом, но это решение суда будет обжаловано», – сообщил «АиФ – Дальинформ» источник в правоохранительных органах.

Ребенок пары, девочка 3,5 лет, изъята из семьи и помещена в детское учреждение.