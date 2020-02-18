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18февраля
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сегодня, 11:13 0

Пропавших в Тындинском районе рыбаков нашли мертвыми

Пропавших в Тындинском районе рыбаков нашли мертвыми
Фото: astravolga.ru

В Тындинском районе нашли тела двух рыбаков, информация о пропаже которых на днях появилась в соцсетях. Мужчины 12 февраля выехали на рыбалку на реку Гилюй. С тех пор связь с ними прервалась.

Как сообщали родственники и знакомые рыбаков, 15 февраля было написано заявление в полицию. Первые дни поиски не давали результатов, был обнаружен только их автомобиль, заметенный снегом. Следов людей не было.

17 февраля в 60 километрах от Тынды тела мужчин нашли. Признаки криминальной смерти пока не установлены. В настоящее время проводится доследственная проверка, сообщает амурское следственное управление.

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#происшествия

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