Пропавших в Тындинском районе рыбаков нашли мертвыми

Как сообщали родственники и знакомые рыбаков, 15 февраля было написано заявление в полицию. Первые дни поиски не давали результатов, был обнаружен только их автомобиль, заметенный снегом. Следов людей не было.

17 февраля в 60 километрах от Тынды тела мужчин нашли. Признаки криминальной смерти пока не установлены. В настоящее время проводится доследственная проверка, сообщает амурское следственное управление.