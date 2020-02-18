Ученые нашли простой способ борьбы с неизлечимым заболеванием

Комбинация экстракта зеленого чая и физических упражнений снизили тяжесть неизлечимой жировой болезни печени на 75 %. Эксперимент проводился на мышах, которых специально кормили пищей с высоким содержанием жиров.

Исследование провели ученые из Университета штата Пенсильвания (США). В ходе эксперимента в одной группе подопытных мышей грызуны в течение 16 недель сидели на диете с высоким содержанием жиров и потребляли экстракт зеленого чая, а также регулярно бегали в колесе. Другая группа была контрольной, то есть они только потребляли жиры. Было обнаружено, что у первых животных в печени было в четыре раза меньше липидных отложений по сравнению с контрольными грызунами, сообщает «Лента.ру».

По мнению исследователей, полифенолы взаимодействуют с пищеварительными ферментами, выделяемыми в тонкой кишке, и частично подавляют расщепление углеводов, жиров и белков в пище. Таким образом, сочетание зеленого чая и физических упражнений может быть действенным и простым способом борьбы с заболеванием.

Из-за высокой распространенности таких факторов риска, как ожирение и сахарный диабет 2-го типа, к 2030 году неалкогольной жировой болезнью печени могут страдать более 100 миллионов человек. В настоящее время нет эффективных методов лечения болезни.