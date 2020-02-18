Госдума собирается запретить отключение коммунальных услуг у должников

Нижняя палата рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, запрещающие отключать услуги ЖКХ за долги. Правовое управление Госдумы дало положительное заключение на законопроект.

Документ поддерживают в профильном комитете по жилищной политике и ЖКХ, а также во фракциях ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ. «Единая Россия» проблему признаёт, но считает необходимым внимательно ознакомиться с текстом документа. По мнению экспертов, в России процент граждан, не способных погасить долги ЖКХ, невелик, однако проблема с отключениями стоит остро — страдают и те, кто исправно платит по счетам.

Правовое управление Госдумы не нашло замечаний к законопроекту, разработанному депутатом фракции КПРФ Алексеем Куринным. Парламентарий предлагает закрепить в законе случаи запрета отключения в многоквартирных домах за неуплату горячего и холодного водоснабжения, а также отопления.

Алексей Куринный заявил, что причиной его инициативы стали жалобы граждан, квартиры которых затопило из-за недобросовестных соседей, не плативших за коммунальные услуги.

«Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, всё приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями», — пояснил депутат «Известиям».

По его словам, также нельзя отключать и отопление — ведь семьи, которые не могут заплатить за газ, вынуждены жить в холоде.

По данным статистики Федеральной службы судебных приставов, средняя сумма долга за ЖКХ, поступающая для принудительного взыскания приставам в России, составляет 21,7 тысячи рублей. В 2018 году эта цифра составляла 23,5 тысячи, в 2017 году — 24,6 тысячи рублей. При этом растет количество судебных исков из-за долгов по ЖКХ. Если в 2015-м было возбуждено 2,1 миллиона таких производств на 42,3 миллиарда рублей, то в минувшем году — 4,1 миллиона производств на 89 миллиардов рублей.

В пресс-службе правительства заявили, что специальный отзыв кабмина на этот законопроект не требуется и депутаты могут принять его самостоятельно. В Минстрое заявили, что не видят необходимости внесения поправок в Жилищный кодекс. В ведомстве считают это вопрос достаточно урегулированным, а своевременную оплату ЖКУ — обязанностью граждан. Там уточнили, что отключение — это исключительная мера.

Первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев заявил, что для оценки законодательной инициативы ему нужно дополнительно ее изучить. При этом он отметил, что для малообеспеченных граждан государство ввело специальную субсидию на оплату коммунальных услуг.

А вот в КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» уже готовы поддержать законопроект.

«Я согласен с тем, что такая мера, как отключение, не должна применяться. Лично я столкнулся с таким случаем. Ко мне обратились граждане, в доме которых после установки управляющей компанией заглушки для должников, канализацией были затоплены несколько квартир. Ущерб огромный, но возмещать его никто не захотел, поэтому люди были вынуждены судиться и искать правды», — рассказал зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. По его мнению, есть другие способы стимулировать население вовремя оплачивать счета. К примеру, эти проблемы должна решать служба судебных приставов.

«Отключение — слишком радикальная мера. У нас социальное государство, мы должны воспитывать людей, возможно, в качестве наказания за неуплату их надо привлекать к общественным работам. Ведь есть те, кто не платит за услуги ЖКХ, но у них есть деньги», — пояснил зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов.

С этим мнением согласны и в «Справедливой России».

Между тем член рабочей группы ОНФ по качеству жизни Арсений Беленький признал, что сегодня отключение услуг ЖКХ — самый эффективный метод для быстрого погашения долгов. «С одной стороны, если мы отключим должнику газ, никакой угрозы это не несет, но если у него колонка и индивидуальное отопление, то этот гражданин зимой просто замерзнет. Во-вторых, в России дома спроектированы по-разному и в каких-то случаях отключение может повлечь нарушение циркуляции воды. Но как только должников отключают, они, как правило, всегда находят деньги», — отметил эксперт.

По его мнению, сегодня в России процент людей, которые не могут оплатить долги ЖКХ, небольшой, однако проблема с отключениями существует и ее нужно комплексно решать. Он обратил внимание на то, что в случае накопления большой суммы долга несколькими квартирами позже он закладывается в тариф, что также сказывается и на вполне добросовестных плательщиках.