За сутки в провинции Хэйлунцзян заболели коронавирусом еще 7 человек

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Во вторник, 18 февраля, руководство провинции Хэйлунцзян сообщило о 7 новых подтвержденных случаях пневмонии, вызванной новым штаммом коронавирусной инфекции. Также говорится о 32 предположительных фактах заболевания в провинции.

85 случаев полного выздоровления подтверждено в Харбинской инфекционной больнице, в Центре профилактики и лечения инфекционных заболеваний провинции Хэйлунцзян и в медицинских учреждениях городов Шуаньяшань, Муданцзян, Дацин, Цзямусы, Суйхуа, Хэган, Цзиси, Цитайхэ и округа Большой Хинган.

Таким образом, по состоянию на 24:00 17 февраля в провинции Хэйлунцзян всего зарегистрировано 464 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

190 случая в Харбине, 15 фактов в Цзямусы, 13 в Муданьцзяне, 43 в Цицикаре, 20 в Дацине, 46 в Цзиси, 52 в Шуанъяшане, 17 в Цитайхэ, 5 в Хэгане, 46 в Суйхуа, 1 в Ичуне, 2 в округе Большой Хинган, городской округ Хэйхэ – 14.

Количество летальных случае в провинции за последние сутки не изменилось – 11 случаев: 4 в Суйхуа, 2 в Шуаньяшане, по одному случаю в Дацине и Цицикаре, 3 в Харбине. 101 случай имеет схожие с коронавирусом симптомы, однако не подтверждены диагностическими исследованиями.

Количество граждан, находящихся в отделениях экстренной терапии в провинции Хэйлунцзян, уменьшилось и на сегодняшний день составляет 2 075 пациентов. В настоящий момент выявлено 15 338 человек, контактировавших с заболевшими, из них 11 264 уже прошли медицинское обследование без выявления инфекции, 3 957 человека находятся в процессе диагностики, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Государственный комитет гигиены и здоровья КНР по состоянию на 24:00 17 февраля сообщает о 58 016 подтвержденных фактах заболевания в 31 провинции Китая. Это на 1 886 человек больше, чем днем ранее. 11 741 пациент находятся в тяжелом состоянии, 1 868 случаев с летальным исходом, 6 242 предположительных случаев заболевания. При этом число полностью выздоровевших за последние сутки увеличилось на 1 701 случай и теперь составляет 12 552 человека.

В настоящий момент выявлено более полумиллиона человек контактировавших с заболевшими людьми, из которых 141 552 продолжают находятся на стадии диагностирования.