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Срок принятия поправок к проекту об изменениях Конституции продлен до 2 марта

Срок принятия поправок к проекту об изменениях Конституции продлен до 2 марта
Фото: Иван Шилов/ИА REGNUM

До 2 марта продлен срок принятия поправок к проекту об изменениях Конституции. Об этом по итогам заседания Совета Госдумы заявил председатель органа Вячеслав Володин.

«Принято решение до 2 марта продлить срок рассмотрения поправок в Конституцию», — сказал он и отметил, что будет сделано все для того, чтобы профильный комитет мог проводить свои заседания полноценно.

«Это позволит ко 2 марта не только завершить принятие поправок, но и подойти подготовленными к тому, чтобы вынести законопроект на второе чтение», — подчеркнул председатель ГД. Он также заявил, что второе чтение законопроекта может быть назначено на 10 марта. Информация об этом появилась на сайте Госдумы.

«Уже 10-го не исключено, что мы сможем выйти на рассмотрение законопроекта во втором чтении, но этот вопрос будет отдельно обсуждаться на заседании Совета Государственной думы после того, как поступит последняя поправка», — сказал Вячеслав Володин.

Как писало Амур.инфо, 23 января Государственная дума единогласно приняла в первом чтении предложенные главой государства поправки к Конституции России. Об изменениях в основной закон страны президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию.

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#российская власть

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