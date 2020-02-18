Живодеров в России станет проще наказать
Уйти от ответственности живодерам не позволят поправки в КоАП РФ, с которыми выступил думский комитет по экологии и охране окружающей среды. Как рассказал его глава Владимир Бурматов, сегодня санкции за жестокое обращение с животными предусмотрены только Уголовным кодексом. Предлагается ввести и административную ответственность.
Говоря о нынешней система наказания, Владимир Бурматов заявил: «Это неэффективно, потому что по большей части полиция делает всё для того, чтобы не возбуждать уголовное дело и не регистрировать преступления, если они не повлекли гибель животного».
В связи с этим, по мнению депутата, статья о жестоком обращении с животными должна появиться и в Кодексе об административных правонарушениях. «Правонарушения, которые могли не привести к гибели животного, но были связаны с жестоким обращением, не должны оставаться безнаказанными», – подчеркнул Бурматов.
Кроме того, глава Комитета по экологии и охране окружающей среды сообщил, что депутаты предлагают ввести в законодательство и новый состав преступления – организация боев с участием животных.
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⠀ ⠀ ❗️ Уйти от ответственности живодерам не позволят поправки в КоАП, с которыми выступил думский Комитет по экологии и охране окружающей среды. ⠀ 📢 Как рассказал глава комитета Владимир Бурматов @burmatoff, "сегодня санкции за жестокое обращение с животными предусмотрены только Уголовным кодексом. Это неэффективно, потому что по большей части полиция делает всё для того, чтобы не возбуждать уголовное дело и не регистрировать преступления, если они не повлекли гибель животного". ⠀ 👉🏼 В связи с этим, по мнению депутата, статья о жестоком обращении с животными должна появиться и в Кодексе об административных правонарушениях. ⠀ 💬 "Правонарушения, которые могли не привести к гибели животного, но были связаны с жестоким обращением, не должны оставаться безнаказанными", – подчеркнул Бурматов. ⠀ 🗣 Кроме того, глава Комитета по экологии и охране окружающей среды сообщил, что депутаты предлагают ввести в законодательство и новый состав преступления – организация боев с участием животных. ⠀ #ДумаТВ #Госдума
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#животные #закон #российская власть