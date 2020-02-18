Живодеров в России станет проще наказать

Уйти от ответственности живодерам не позволят поправки в КоАП РФ, с которыми выступил думский комитет по экологии и охране окружающей среды. Как рассказал его глава Владимир Бурматов, сегодня санкции за жестокое обращение с животными предусмотрены только Уголовным кодексом. Предлагается ввести и административную ответственность.

Говоря о нынешней система наказания, Владимир Бурматов заявил: «Это неэффективно, потому что по большей части полиция делает всё для того, чтобы не возбуждать уголовное дело и не регистрировать преступления, если они не повлекли гибель животного».

В связи с этим, по мнению депутата, статья о жестоком обращении с животными должна появиться и в Кодексе об административных правонарушениях. «Правонарушения, которые могли не привести к гибели животного, но были связаны с жестоким обращением, не должны оставаться безнаказанными», – подчеркнул Бурматов.

Кроме того, глава Комитета по экологии и охране окружающей среды сообщил, что депутаты предлагают ввести в законодательство и новый состав преступления – организация боев с участием животных.