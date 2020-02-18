Правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Однако правительство его инициативу не поддержало, посчитав, что инфляцию покрывает зарплата пенсионеров.

«Законопроект направлен на восстановление с 2020 года механизма индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавшего до 2016 года», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам автора инициативы, ее актуальность обусловлена внесением президентом поправок в Конституцию РФ, предусматривающих регулярную индексацию размера пенсий.

Заморозка индексации в 2015 году, отмечает сенатор, была вызвана высоким уровнем дефицита федерального бюджета. «В настоящее время предпосылки для сохранения действия данной нормы отсутствуют», – цитирует ТАСС парламентария.

Исходя из финансово-экономического обоснования, реализация документа увеличит расходы Пенсионного фонда РФ в 2020 году на 368,5 миллиарда рублей, в 2021 году – на 426,4 миллиарда, в 2022 году – на 524,6 миллиарда.

«Фактический объем расходов в связи с принятием федерального закона может оказаться ниже вышеуказанного за счет роста поступления страховых взносов от работающих пенсионеров», – считает Иконников.

Правительство РФ инициативу сенатора не поддержало. В своем отзыве кабмин указал, что индексация выполняет роль компенсации инфляционных издержек. А для работающих пенсионеров они покрываются за счет заработной платы. Кроме того, отметил кабмин, инициатива подготовлена без учета всех требований статьи 83 Бюджетного кодекса, где говорится о порядке определения источников расходов.