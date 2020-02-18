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сегодня, 10:08 6

Правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Фото: pixabay.com

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Однако правительство его инициативу не поддержало, посчитав, что инфляцию покрывает зарплата пенсионеров.

«Законопроект направлен на восстановление с 2020 года механизма индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавшего до 2016 года», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам автора инициативы, ее актуальность обусловлена внесением президентом поправок в Конституцию РФ, предусматривающих регулярную индексацию размера пенсий.

Заморозка индексации в 2015 году, отмечает сенатор, была вызвана высоким уровнем дефицита федерального бюджета. «В настоящее время предпосылки для сохранения действия данной нормы отсутствуют», – цитирует ТАСС парламентария.

Исходя из финансово-экономического обоснования, реализация документа увеличит расходы Пенсионного фонда РФ в 2020 году на 368,5 миллиарда рублей, в 2021 году – на 426,4 миллиарда, в 2022 году – на 524,6 миллиарда.

«Фактический объем расходов в связи с принятием федерального закона может оказаться ниже вышеуказанного за счет роста поступления страховых взносов от работающих пенсионеров», – считает Иконников.

Правительство РФ инициативу сенатора не поддержало. В своем отзыве кабмин указал, что индексация выполняет роль компенсации инфляционных издержек. А для работающих пенсионеров они покрываются за счет заработной платы. Кроме того, отметил кабмин, инициатива подготовлена без учета всех требований статьи 83 Бюджетного кодекса, где говорится о порядке определения источников расходов.

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#пенсии

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Комментарии
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  • известный

    известный
    1 час назад

    А это и ожидалось. Пенсионеры дря провительства боласт который ненужен. Тфу на токое провительство.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    А что так?!

    Ну каг жи таг???

  • Алёна В.

    Алёна В.
    55 минут назад

    Всё для людей...Свои бы доходы посчитали

  • ValeriaMarley

    ValeriaMarley
    53 минуты назад

    Можно подумать, пенсионеры от великой пенсии идут еще и работать! Чего заглядывать в чужие карманы? Пенсию они уже заработали!Будьте любезны - индексируйте!

  • Премио

    Премио
    41 минута назад

    Да даже если бы и индексировали бы то на 1%-3% ))) Это же Крысы сидят Себе зарплаты по 800 по 1.500.000 а пенсионеры не нужны они кушать хотят и не работают а значит налоги не платят!

  • inoy

    inoy
    33 минуты назад

    +++++ во во, себе все сделали и з/п и льготы..... ПротивоРоссы!!!

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