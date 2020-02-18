На Роскосмосе повисли миллиардные долги за космодром Восточный

Роскосмос не может расплатиться по просроченным дебиторским задолженностям, пока продолжаются суды, связанные с нарушениями при строительстве первой очереди космодрома Восточный. Долги составляют около 20 миллиардов.

По словам первого заместителя генерального директора Роскосмоса по экономике и финансам Максима Овчинникова, на данный момент просроченная дебиторская задолженность составляет 35 миллиардов рублей.

«Из этих 35 миллиардов порядка 20 миллиардов рублей – это просроченная дебиторская задолженность по первой очереди строительства космодрома Восточный, которая может быть урегулирована только по результатам судебных разбирательств», ­– цитирует ТАСС слова представителя госкорпорации.

Максим Овчинников пояснил, что влиять на сокращение этой задолженности Роскосмос никак не может. Оставшиеся 15 миллиардов космическая корпорация планирует погасить в течение двух лет.

Как ранее заявлял глава предприятия Дмитрий Рогозин, просроченная задолженность Роскосмоса в 2019 году снижена на 10 миллиардов рублей, что, по его мнению, является хорошей динамикой, которую нужно закрепить в 2020 году.

Полномасштабные строительные работы по созданию космодрома в Амурской области начались в 2012 году. Строительство сопровождалось многочисленными проблемами: по данным Генпрокуратуры, в 2014-2018 годах было выявлено 17 тысяч различных нарушений, возбуждены 140 уголовных дел.