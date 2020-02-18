Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске»: «Коронавирус и ситуация на туристическом рынке»

Тема полуденного эфира «Эха Москвы в Благовещенске»: «Коронавирус и ситуация на туристическом рынке». Гость студии: руководитель туристического агентства Татьяна Николаева. Ведущая: Екатерина Кузьмина.

В вечернем эфире – премьера программы «Окно в Китай». Тема выпуска: «Что нам нужно знать об истории Китая» (часть 1).

Утренний эфир «Эха» - с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.