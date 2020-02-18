Бразды правления в итальянской мафии все чаще передают женщинам: обзор прессы

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В Германии афроамериканцы возмущены выпуском пирожных в виде папуасов; экскаваторщик нашел старинные бутылки стоимостью 1,6 миллиона рублей; коронавирус вызвал панику в Гонконге. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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«Российская газета» сегодня большое внимание уделяет итальянской мафии. Вы прочтете о том, что ее «крестные отцы» стали все чаще передавать бразды правления слабому полу. Эксперты объясняют эту тенденцию тем, что представительницам прекрасного пола удается мастерски избегать мафиозных разборок, то есть, «договариваться».

Еще одной новой фишкой итальянского криминального пространства стало небывалое распространение так называемых этнических мафий. Каждая из них специализируется на определенной криминальной области. В руках китайских мафиози сосредоточен так называемый игрушечный бизнес. Выходцы из Румынии, Польши и постсоветских стран держат незаконный строительный бизнес и проституцию. Об остальных прочтите сами. А почему речь идет об итальянской мафии, а не о российской, отвечу просто: наверное, в России мафии нет.

Также в номере

О чем еще этаком можно прочесть на страницах главной газеты страны… Еще здесь рассказывается о том, что накануне традиционной карнавальной недели (аналог нашей Масленицы) в Германии разгорелся скандал вокруг пирожных, которые больше полувека выпекает кондитерская в Кёльне. Следуя полету творческой фантазии главного кондитера, пирожные выпустили в форме фигурок папуасов – с крупными губами, костями в шевелюрах ну и т.д. А проживающие в Кёльне афроамериканцы углядели в этом «расистский» подтекст, сочли это насмешкой над собой. Хотя всю жизнь все эти папуасы, османы и прочие «мавры» выступали героями традиционных карнавальных шествий. И если так пойдет и дальше, то скоро там и Шекспира с его «Отелло» запретят.

Напишут же такое

О мафии и национальной толерантности рассказал, пора переходить к другим темам. Так, в «Панораме» прочитал о том, как повезло простому английскому экскаваторщику, которому прораб дал задание вырыть траншею под фундамент. Экскаваторщик, пишут, был не особо доволен заданием – кому хочется пахать с утра в понедельник. И вот зачерпнул он ковшом раз, другой… И увидел показавшиеся из-под земли какие-то сосуды. Оказалось, это старинные бутылки из-под вина, которые оценивают в 20 тысяч фунтов стерлингов (1,6 миллиона рублей). Содержимым воспользоваться не удалось – давно все испарилось, но сами бутылки… Короче, оказалось, это редчайшие сосуды XVII века. А поделился ли парень с прорабом – не пишут. Но, наверное, нет: затаил обиду, что заставил вкалывать с утра в понедельник.

Полный абзац

Далее «Комсомольская правда», рассказавшая о той панике, которую вызывает коронавирус. Массовая истерия из-за эпидемии заставляет людей творить всевозможные безумства. Так, в Гонконге из-за страха перед нехваткой товаров первой необходимости трое мужчин напали на сотрудника службы доставки. Вооруженные одним ножом на троих, грабители отобрали у курьера 50 упаковок... с 600 рулонами туалетной бумаги. Сумма ущерба в переводе на наши – примерно 14 тысяч рублей. За это им грозит пожизненное заключение.

На посошок

Напоследок дайджест «Удивительный мир» рассказал о неприятной истории, в которую попала молодая англичанка, сделавшая себе коррекцию форм скул и рта. Как пишут, неумелый хирург закачал ей в губы чего-то там такого, от чего губы распухли больше, чем предполагалось. Может, и правильное что-то закачал, но закачал неправильно. Девушке больно, она плачет, обратилась в обычную уже клинику, помогите, мол. Ну, обычные врачи помогли, прописали антибиотики, витаминки. А боль не проходит. И вот через несколько дней притронулась девушка к губе, а она – бдыщщ! – и взорвалась! Натурально взорвалась, даже звук такой был – ну, представляю этот звук, передать вам не могу. И вот брызги того, что перебродило в губах девушки, попали ей в глаза, и она чуть не ослепла. Но, слава богу, не ослепла. С клиники пластической деньги потом содрала, почти в шесть раз больше, чем за саму операцию заплатила.

Перечитав сегодняшние газеты, я так и не отделался от мысли, почему в «Российской газете» написали только про итальянскую мафию. А потом вспомнил, что на первые страницы газеты я не успел сегодня заглянуть.