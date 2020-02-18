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18февраля
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Выбор читателей за 17 февраля

Выбор читателей за 17 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 17 февраля.

Конфликт в Благовещенске обернулся стрельбой

В Амурской области полицейские задержали мужчину, скрывшегося с места преступления. Его подозревают в том, что он ранил из ружья другого мужчину.

В Москве девушка участвовала в конкурсе по поеданию пирожных и погибла

23-летняя москвичка 15 февраля в одном из баров Москвы участвовала в конкурсе по поеданию пирожных на время и почти выиграла. В какой-то момент она подавилась и скончалась на месте.

В Благовещенске снова эвакуируют детсады (фото)

Утром 17 февраля в Благовещенске снова эвакуируют детские сады. Это связано с сообщениями о «минированиях».

Благовещенке, лишившейся желудка, требуется помощь

Ольга Дробот, которая в результате онкологии лишилась желудка, теперь вынуждена жить на дорогостоящих лекарствах и комплектующих. Женщина является мамой трех детей, семья живет только на зарплату мужа.

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#Обзор #интернет #СМИ

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