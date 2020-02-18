Выбор читателей за 17 февраля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 17 февраля.
Конфликт в Благовещенске обернулся стрельбой
В Амурской области полицейские задержали мужчину, скрывшегося с места преступления. Его подозревают в том, что он ранил из ружья другого мужчину.
В Москве девушка участвовала в конкурсе по поеданию пирожных и погибла
23-летняя москвичка 15 февраля в одном из баров Москвы участвовала в конкурсе по поеданию пирожных на время и почти выиграла. В какой-то момент она подавилась и скончалась на месте.
В Благовещенске снова эвакуируют детсады (фото)
Утром 17 февраля в Благовещенске снова эвакуируют детские сады. Это связано с сообщениями о «минированиях».
Благовещенке, лишившейся желудка, требуется помощь
Ольга Дробот, которая в результате онкологии лишилась желудка, теперь вынуждена жить на дорогостоящих лекарствах и комплектующих. Женщина является мамой трех детей, семья живет только на зарплату мужа.
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