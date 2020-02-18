Выбор читателей за 17 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 17 февраля.

В Амурской области полицейские задержали мужчину, скрывшегося с места преступления. Его подозревают в том, что он ранил из ружья другого мужчину.

23-летняя москвичка 15 февраля в одном из баров Москвы участвовала в конкурсе по поеданию пирожных на время и почти выиграла. В какой-то момент она подавилась и скончалась на месте.

Утром 17 февраля в Благовещенске снова эвакуируют детские сады. Это связано с сообщениями о «минированиях».

Ольга Дробот, которая в результате онкологии лишилась желудка, теперь вынуждена жить на дорогостоящих лекарствах и комплектующих. Женщина является мамой трех детей, семья живет только на зарплату мужа.