На реконструкцию участка трассы «Амур» выделили почти 4,5 миллиарда рублей

ФКУ ДСД «Дальний Восток» объявило закрытый конкурс на строительство и реконструкцию участка автомобильной дороги «Амур» (Чита – Хабаровск). Контракт предусматривает реконструкцию участка с 1 471 по 1 476 километр, он проходит по территории Амурской области.

Стартовая цена закупки составляет 4,485 миллиарда рублей, размер обеспечения заявки – 224,245 миллиона рублей. Срок выполнения работ – с момента заключения контракта до 30 сентября 2022 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 26 марта, рассмотрение и оценка заявок участников конкурса будут проведены 30 марта.

Автомобильная дорога «Амур» Чита – Невер – Свободный – Архара – Биробиджан – Хабаровск протяженностью 2 097 километров проходит по территории Забайкальского края, Амурской области и Еврейской автономной области. На всем протяжении автомобильная дорога имеет асфальтобетонное покрытие и соответствует III технической категории, пишет «Интерфакс».