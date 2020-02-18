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18февраля
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сегодня, 07:57 3

На реконструкцию участка трассы «Амур» выделили почти 4,5 миллиарда рублей

На реконструкцию участка трассы «Амур» выделили почти 4,5 миллиарда рублей
Фото: pikabu.ru/

ФКУ ДСД «Дальний Восток» объявило закрытый конкурс на строительство и реконструкцию участка автомобильной дороги «Амур» (Чита – Хабаровск). Контракт предусматривает реконструкцию участка с 1 471 по 1 476 километр, он проходит по территории Амурской области.

Стартовая цена закупки составляет 4,485 миллиарда рублей, размер обеспечения заявки – 224,245 миллиона рублей. Срок выполнения работ – с момента заключения контракта до 30 сентября 2022 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 26 марта, рассмотрение и оценка заявок участников конкурса будут проведены 30 марта.

Автомобильная дорога «Амур» Чита – Невер – Свободный – Архара – Биробиджан – Хабаровск протяженностью 2 097 километров проходит по территории Забайкальского края, Амурской области и Еврейской автономной области. На всем протяжении автомобильная дорога имеет асфальтобетонное покрытие и соответствует III технической категории, пишет «Интерфакс».

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • mil

    mil
    34 минуты назад

    Т. Е. 5 км дороги стоит 4,5 миллиарда? %0

  • physic1

    physic1
    22 минуты назад

    Взлетно-посадочная полоса?

  • Дукла

    Дукла
    14 минут назад

    да офигели деньги народные пилить

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