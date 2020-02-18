Гороскоп 18 февраля: Овнам не стоит рисковать, Весы почувствуют тревогу

Восход Солнца: 07:36

Заход Солнца: 17:51

Солнце в Водолее.

Овен. Возможны неурядицы на работе и в личной жизни. Очень внимательно отнеситесь к выполнению своих обязанностей. Необходимо исключить всякий риск, иначе Вы можете потерять все сразу. Рассчитывайте только на себя. От желания подчеркнуть собственное превосходство нужно сразу отказаться.

Телец. День несет приключения, неожиданные повороты в судьбе, обманы. Благоприятный день для женщин-Тельцов, которые смогут установить отношения с новыми партнерами, подняться по служебной лестнице на следующую ступень или проявить в полной мере свой творческий потенциал.

Близнецы. Сегодня Вы сможете реально изменить к лучшему жизненную ситуацию. День будет благоприятен для крупных покупок и приобретений, раскрепощения, концентрации половой энергии. Звезды предостерегают Близнецов от слишком бурного проявления эмоций: завязавшийся роман может принести вам много огорчений.

Рак. День может быть очень тяжелым. Постарайтесь разумно отнестись к любимому человеку, излишние эмоции могут принести разочарование или привести к ссоре. Звезды предостерегают от активных физических нагрузок и коллективных действий. Постарайтесь сконцентрироваться на положительных мыслях, отрешиться от тщеславия и эгоизма. Вероятно, напомнят о себе незаконченные дела и нерешенные проблемы последних дней. Вечером возможно плохое самочувствие.

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Лев. День благоприятен для крупных приобретений, проведения праздничных мероприятий, организации концертов и выставок, творческих встреч. Вероятно, что Ваш дом будет наполнен интересными людьми. Если ваши планы окажутся убедительными и перспективными, то Вы можете привлечь к своей деятельности надежных партнеров. Общение может быть плодотворным.

Дева. Эмоциональная напряженность может привести к серьезным конфликтам. Вам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Ни в коем случае не теряйте оптимизма. Постарайтесь не обращать внимания на препятствия. Прислушайтесь к советам доброжелателей.

Весы. Этот день может оказаться противоречивым. Несмотря на внешнее благополучие, Вы можете ощущать тревогу и нервозность. Возможно, Вы захотите отыграться за свои неприятности на ком-то из ближних. Чтобы не натворить глупостей, проведите остаток дня в одиночестве. Это поможет Вам восстановить утраченное равновесие.

Скорпион. Противоречивый день. Первая половина дня будет отмечена неприятными известиями и сюрпризами. Даже достижение задуманных целей может привести в тупик. Вам придется отстаивать свои интересы, несмотря ни на что. Во второй половине дня вероятны встречи с доброжелателем или надежным другом, которые помогут выпутаться из неприятностей.

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Стрелец. День несет неожиданные повороты, поэтому сохраняйте спокойствие, избегайте споров, которые могут привести к принципиальному противостоянию. Опасайтесь сплетен и клеветы. После работы спешите домой и не совершайте вечерних прогулок в одиночестве.

Козерог. День благоприятный для новых начинаний. От Вас требуется решительность и своевременность действий. Если Вы будете слишком долго колебаться, то рискуете упустить свой шанс. На службе остерегайтесь быть втянутыми в интригу, которая начинается в верхах. Вероятны серьезные перестановки, которые принесут Вам пользу. В личной жизни предвидится неожиданное приятное событие.

Водолей. Двойственный, противоречивый день. Вероятно, неожиданное известие заставит Вас изменить приоритетные направления в работе. Но заключенные сегодня сделки обещают оказаться доходными. Может возникнуть конфликт с кем-то из партнеров. Однако в семейной жизни все будет благополучно. День благоприятный для вступления в брак, для зачатия.

Рыбы. Возможно, сегодня Рыбам придется столкнуться со многими проблемами в отношениях с окружающими. Если Вы не пойдете на компромисс, ситуация обострится до крайности. Вам может показаться, что наступила катастрофа в отношениях с близкими людьми. Не стоит терять самообладания. Со временем все уладится.

Астролог: Вальдемар Небоходцев