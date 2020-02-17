Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске»: итоги первого Чеховского фестиваля

18 февраля в утреннем эфире на радио «Эхо Москвы в Благовещенске» подведут итоги первого Чеховского фестиваля в Приамурье. Гостем студии станут автор идеи «Творческая гостиная "Зеленая лампа"» и автор сценария первого Чеховского фестиваля Галина Одинцова.

Ведущие эфира: Алексей Воскобойников и Екатерина Кузьмина.

Утренний эфир «Эха» вещает с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5. Прямые трансляции наших интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте Благовещенского «Эха».