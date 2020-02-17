Коронавирусом впервые заразилась россиянка

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На круизном лайнере Diamond Princess в Японии новым коронавирусом заразилась россиянка. Лайнер две недели находится на карантине. Общее число зараженных на судне достигло 454 человек. Всего на борту находится около 3,6 тысячи человек.

В ближайшее время зараженную россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения, сообщили в российском посольстве. Информацию о состоянии больной и точные сроки ее госпитализации не сообщили.

На борту Diamond Princess находится около 3,6 тысячи человек из 50 стран. Корабль вышел из японского города Иокогама 20 января и вернулся 3 февраля. Во время круиза у 80-летнего жителя Гонконга медики обнаружили пневмонию, вызванную новым видом коронавируса. После первых тестов на судне заболевание нашли еще у десяти человек, затем число больных начало резко расти, и лайнер решили поместить на карантин. Предположительно, до среды, 19 февраля, Diamond Princess будет находиться в японском порту близ Токио, сообщает «Коммерсант».

США, Италия, Южная Корея, Канада и Гонконг решили эвакуировать своих граждан с круизного лайнера. Россия будет обсуждать шаги по возвращению своих граждан по завершении карантина, сообщил журналистам заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов. Это заявление он сделал до того, как стало известно о заражении россиянки.

Новый тип вируса был выявлен в Китае в конце декабря 2019 года. Случаи заражения зафиксированы в 26 странах. От болезни умерли более 1,7 тысячи человек, число зараженных превышает 70 тысяч. За время эпидемии в РФ выявили два случая заражения – в Тюменской области и Забайкалье. Оба заболевших были гражданами Китая, их уже выписали из больниц.

Всемирная организация здравоохранения 12 февраля заявила, что ситуация с распространением заболевания стабилизировалась, но о спаде эпидемии говорить рано.

Тем временем ученые из Китая разработали экспресс-тест, который за 15 минут может выявить новый тип коронавируса.