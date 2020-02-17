Благовещенцы лишились свободы на три года за два мешка конопли

Благовещенским районным судом осуждены двое жителей Благовещенска 27 и 33 лет . Они признаны виновными в незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта в крупном размере.

Судом установлено, что в октябре 2019 года при встрече в Благовещенске подсудимые договорились совместно выехать в район, чтобы для личного потребления собрать коноплю. 9 октября на автомобиле Toyota Crown мужчины приехали на участок местности и незаконно собрали около 8 килограммов дикорастущей конопли. Два мешка они положили в багажник и поехали в направлении Благовещенска.

На пункте пропуска в пограничную зону Благовещенского района их автомобиль остановили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Амурской области. В ходе досмотра наркотик был обнаружен и изъят.

Благовещенский районный суд признал обоих подсудимых виновными в совершении преступления. С учетом смягчающих вину обстоятельств, а также отягчающего наказание обстоятельства в виде совершения преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, каждому из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и ограничения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимые взяты под стражу в зале суда, сообщает прокуратура Амурской области.