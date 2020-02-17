По временному коридору из Хэйхэ в Благовещенск 17 февраля вернулись 12 россиян

17 февраля на пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ был открыт очередной временный коридор. По нему из Китая в областной центр Приамурья приехали 12 россиян. В ходе двойного тепловизионного контроля, ни у кого из них признаков инфекционных заболеваний не выявлено.

По аналогичному коридору из России в Китай выехали 16 граждан КНР. Как сообщает правительство Амурской области, по достигнутым ранее договоренностям с китайской стороной, временный пассажирский коридор через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ на этой неделе организуют в среду, 19 февраля, и в пятницу, 21 февраля, с 14:00. Последние пассажирские автобусы с территории РФ и КНР отправятся в 16:30 по амурскому времени.

Просмотров всего: 69

#здоровье #коронавирус в Китае

распечатать

Екатерина PL