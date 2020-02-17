В благовещенской школе № 26 назначен новый директор

18 февраля в школе № 26 Благовещенска сменилось руководство. Образовательное учреждение возглавила Эльмира Кобыльникова. Прежний директор Людмила Павлюченко перешла на другую работу – она заняла должность заместителя директора школы № 16.

Эльмира Генриковна работает в сфере образования города с 1983 года. После окончания Благовещенского государственного педагогического университета пришла работать в школу № 13. За прошедшие годы прошла путь от учителя немецкого языка до директора учреждения, которое возглавляла более 14 лет.

Деятельность Эльмиры Кобыльниковой отмечена почётными грамотами, в том числе Министерства образования и науки РФ. В 2016 году ей присвоено почётное звание «Почетный работник общего образования», сообщает пресс-служба мэрии.