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17февраля
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сегодня, 18:46 0

Благовещенцы в выходные участвовали в соревнованиях по ледолазанию

Благовещенцы в выходные участвовали в соревнованиях по ледолазанию

В Благовещенске 16 февраля состоялись соревнования по ледолазанию. Организовала их областная общественная организация «Федерация альпинизма». Состязания проводились уже в девятый раз. В этом году в них приняли участие 18 человек.

Участники первенства Благовещенска по ледолазанию – это представители команд федерации альпинизма Амурской области, спортивного клуба «Вертикаль», а также курсанты ДВВОКУ и учащиеся школы № 15 города Благовещенска.

Соревнования проходили по виду «Трудность». Для прохождения в финал участникам необходимо было пройти квалификацию, а в финале нужно было пройти трассу быстрее соперника. Безопасность состязаний обеспечивали спасатели Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (ДВРПСО).

Первое место завоевал Владимир Пенегин из команды спортивного клуба «Вертикаль», третьим стал Сергей Дудариков, участник команды федерации альпинизма Амурской области. Второе место у спасателя Амурского филиала ДВРПСО Александра Шелковникова, сообщает амурское управление МЧС.

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