Глава Белогорска хочет «перезагрузить» спортивную жизнь города

В Белогорске на заседании общественного совета по спорту с главой города Станиславом Мелюковым обсудили, какие перемены нужны спортивной жизни Белогорска. Сейчас город оснащен спортивными объектами почти на 100 %, и власти хотят, чтобы так же полноценно они использовались.

Участниками встречи стало руководство управления по физкультуре и спорту, ветераны спорта, директора спортивных школ, спортивные инструкторы, тренеры и преподаватели по физической культуре.

«Начну с цифр. В 2008 году по степени оснащенности спортивными объектами Белогорск находился на предпоследнем месте в Амурской области, – отметил Станислав Мелюков. – За последние 11 с половиной лет город привлек и вложил в спортивную инфраструктуру почти 800 миллионов рублей. Сейчас по статистике оснащенность составляет 98 %, что, в принципе, не означает, что надо остановиться. Вопрос в другом – как сделать так, чтобы все построенные спортивные объекты работали на максимуме своих возможностей, как наполнить их новым смыслом и новым содержанием?».

Глава Белогорска отметил важность принятия новых решений, способствующих развитию спорта с учетом современных тенденций, а также высказал готовность муниципалитета инвестировать в проект при его практической эффективности. В числе задач – уменьшение финансовой нагрузки на родителей, чьи дети участвуют в соревнованиях, разработка системы поощрения спортсменов, обеспечение информационного освещения спортивной жизни в городе – в частности, создание единой информационной платформы о спорте.

«Иными словами, нам надо перезагрузить спортивную жизнь города, – добавил Станислав Мелюков. – В том числе, и через изменение структуры ее финансирования. Хотя, я особо это подчеркнул, многое можно изменить и без дополнительных финансовых вливаний. К слову, в 2019 году город потратил на содержание и функционирование спортивных объектов 154 миллиона рублей и 5 миллионов на организацию соревнований».

По предложению главы Белогорска, во второй декаде марта Общественный совет вновь проведет встречу и представит Станиславу Мелюкову концепцию предстоящих изменений, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.