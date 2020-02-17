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17февраля
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сегодня, 17:58 0

В китайский Хэйхэ из России везут средства защиты от коронавируса

В китайский Хэйхэ из России везут средства защиты от коронавируса
Фото: dp.ru

46 партий медицинской одежды было направлено в Хэйхэ из Благовещенска с конца января по 13 февраля. Провинции Хэйлунцзян и всему Китаю в связи со вспышкой коронавируса не хватает медицинских масок и других средств защиты.

В общей сложности из России по грузовому понтонному мосту Благовещенск – Хэйхэ в Китай было поставлено более миллиона медицинских масок, почти 22 тысячи комплектов медицинской защитной одежды, 107 тысяч пар одноразовых перчаток, 21,5 тысячи пар бахил и 500 пар защитных очков, пишет Biang.

Грузовой понтонный мост Хэйхэ – Благовещенск возобновил работу после новогодних праздников в ограниченном режиме в связи со вспышкой коронавируса. Из России в Китай в основном поступает медицинское оборудование и одежда для мероприятий по борьбе с заболеванием.

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#коронавирус в Китае #таможня

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