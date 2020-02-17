В Благовещенске началась подготовка к реконструкции площади Ленина (видео)

В Благовещенске приступили к демонтажу снежного городка. Одновременно на месте готовятся к предстоящей реконструкции площади Ленина. Представители подрядной организации приступили к геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям.

Территорию площади огородят от горожан 2 марта. Первый этап реконструкции должны закончить к августу 2020 года. За это время подрядчик, которым стала компания ООО «ДСК», демонтирует старую сцену, заменит тротуарную плитку на гранитную, установит новые скульптуры, обновит освещение, проведет озеленение. Предварительно стоимость реконструкции площади Ленина составит около 300 миллионов.

«Памятник Ленину останется на месте, его немножечко облагородят, отремонтируют, но он останется на своем историческом месте. Фонтан – это участок второго этапа проекта. Его демонтируют. Проектом у нас предусмотрена аллея сухих фонтанов. Подобное сооружение у нас находится на площади ОКЦ», – отметила Ирина Волкова, и.о. директора МУ «ГУКС».

Всего реконструкция участка «Золотой мили» обойдется в два с лишним миллиарда рублей. Как сообщало Амур.инфо, сроки реализации проекта – 2020-2023 годы. Проектирование и строительство осуществляется из трех бюджетов – федерального, областного и городского. «Трибуна Холл» будет включать в себя несколько объектов. Планируется построить детский центр, многофункциональную площадку, новую современную сцену для проведения праздничных мероприятий и зону с детскими и спортивными площадками.

Центральным объектом станет культурный центр с трибуной. Это универсальное сооружение, которое можно использовать как смотровую площадку и трибуну для зрителей. Связать две площади предлагается широкой аллеей с оборудованными на ней сухими фонтанами, местами отдыха, торговыми павильонами. Зимой аллея может стать зимним городком.

В связи с реконструкцией центральной площади Благовещенска общегородские праздники, такие как День города, школьный выпускной и т.д., будут проводить на других площадках.

Строить «Трибуна Холл» планируется в рамках государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» и муниципальной программы «Экономическое развитие города Благовещенска на 2015-2021 годы».

Дизайн-проект «Большого городского центра "Трибуна Холл"» был разработан в 2018 году архитектурным бюро Buromoscow. Он занял первое место в городском конкурсе эскизных проектов благоустройства и реконструкции площади Ленина и территории «Золотой мили». В 2019 году специалисты АО «Сахалин-Инжиниринг» по данному объекту разработали проект обоснования инвестиций, который успешно прошел публичный и ценовой аудит, сообщили в администрации Благовещенска.