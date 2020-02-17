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17февраля
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Мошенница два года притворялась монахиней

Мошенница два года притворялась монахиней
Фото: Robert Cheaib с сайта Pixabay

В Италии поймали мошенницу, которая два года притворялась монахиней и скрывалась в монастырях. В каждой обители она жила несколько дней.

В конце 2017 года сицилийский суд признал вину 47-летней женщины, которую подозревали в мошенничестве, и приговорил ее к лишению свободы на два года. Приговор был вынесен в отсутствие подсудимой.

Мошенницу объявили в розыск, но она успела сбежать с Сицилии, перебралась на север Италии и стала обзванивать женские монастыри в Пьемонте и Ломбардии. Женщина притворялась монахиней и говорила, что нуждается в помощи, сообщает «Лента.ру».

Итальянка не распространялась о себе, однако в одном из монастырей выдала себя за мать-игуменью, а в другом назвалась племянницей монахини, которая там жила. В каждой обители она проводила по несколько дней, а после перебиралась в другую.

В начале февраля мошенница попросилась в бенедиктинский монастырь в городе Галларате. Монахини обратили внимание на противоречия в ее историях и обратились в полицию. Женщина охотно отвечала на вопросы полицейских, но путалась при изложении самых простых деталей своей биографии. Затем у нее нашли краденые документы.

Мошенницу доставили в отделение полиции, где установили, что она скрывается от наказания, и арестовали. Ей может грозить дополнительное наказание за то, что она выдавала себя за другого человека.

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#криминал #происшествия

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