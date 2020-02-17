Из Благовещенска во Владивосток беспересадочные вагоны начнут ходить уже в апреле

Период курсирования беспересадочных вагонов по маршруту Благовещенск – Владивосток увеличен на два месяца. Ранее движение вагонов вводилось с июня до конца октября 2019 года. В этом году беспересадочные вагоны будут ходить с апреля по ноябрь.

Как сообщает областное правительство, курсирование группы беспересадочных вагонов сообщением Благовещенск – Владивосток – Благовещенск будет осуществляться с апреля по ноябрь 2020 года в составах пассажирских поездов № 7/8 сообщением Владивосток – Новосибирск, далее с прицепкой к поезду № 278/277 сообщением Белогорск – Благовещенск с минимальным временем нахождения в пути следования – 26 часов.

Группа сформирована из двух купейных и двух плацкартных вагонов, оборудованных системами кондиционирования воздуха и экологически чистыми туалетными комплексами. Курсирование группы вагонов будет осуществлять через день: отправлением из Владивостока в Благовещенск с 24 апреля по 10 ноября 2020 года, из Благовещенска во Владивосток в период с 27 апреля по 13 ноября 2020 года.

Продажа билетов начинается за 90 суток до отправления поезда. Билеты доступны к продаже на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе пассажирам и в билетных кассах железнодорожных вокзалов.

«Организация курсирования группы беспересадочных вагонов нашла положительный отклик у жителей области в прошлом году, что подтверждается высокой наполняемостью вагонов в период активного спроса более 90 %, на 2020 год движение сохранено. За 2019 год с июня по октябрь перевезли 21 тысячу пассажиров, в этом году ожидаем пассажиропоток больше, за счет увеличения периода курсирования. В другие месяцы спрос у амурчан на проезд в этих вагонах ниже, по итогам анализа Федеральной пассажирской компании круглогодичное курсирование беспересадочной группы вагонов пока заводить рано», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Министр отметил, что на период весенних школьных каникул достигнута договоренность между губернатором области и руководством Федеральной пассажирской компании о дополнительном вводе беспересадочной группы вагонов по маршруту Благовещенск – Владивосток. С 21 по 29 марта 2020 года по нечетным дням через день вагоны отправятся из Владивостока в Благовещенск, а в период с 24 по 1 апреля 2020 года через день из Благовещенска во Владивосток, по согласованной схеме организации присоединения вагонов к поездам.