В Белогорске военнослужащего осудили за избиение сослуживца

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В Белогорске суд вынес приговор военнослужащему. Его признали виновным в избиении сослуживца.

Преступление было совершено в июне 2019 года в одной из войсковых частей. Вечером в казарме, в комнате для сушки обмундирования, военнослужащий потребовал от сослуживца перенести на склад коробки с продуктовым пайком. Последовал отказ, и он ударил сослуживца кулаком в лицо, повалил на пол.

За побои и унижение чести и достоинства Белогорский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к дисциплинарному наказанию: до конца срока службы он своим поведением должен доказать, что исправился, сообщает «ТВС-медиа» со ссылкой на следственный отдел СКР по Белогорскому гарнизону.