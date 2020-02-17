Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:49 0

В Белогорске военнослужащего осудили за избиение сослуживца

В Белогорске военнослужащего осудили за избиение сослуживца
Фото: архив Амур.инфо

В Белогорске суд вынес приговор военнослужащему. Его признали виновным в избиении сослуживца.

Преступление было совершено в июне 2019 года в одной из войсковых частей. Вечером в казарме, в комнате для сушки обмундирования, военнослужащий потребовал от сослуживца перенести на склад коробки с продуктовым пайком. Последовал отказ, и он ударил сослуживца кулаком в лицо, повалил на пол.

За побои и унижение чести и достоинства Белогорский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к дисциплинарному наказанию: до конца срока службы он своим поведением должен доказать, что исправился, сообщает «ТВС-медиа» со ссылкой на следственный отдел СКР по Белогорскому гарнизону.

Просмотров всего: 190

#военные #происшествия #суды

распечатать


В России и мире

Мошенница два года притворялась монахиней
Происшествия

Незаконную добычу песка пресекли на окраине Чигирей
Общество

Амурские военные разведчики подорвали железную дорогу (фото)
В России и мире

Алена Водонаева отказывается ходить на телевизионные программы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь