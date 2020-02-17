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17февраля
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сегодня, 17:24 0

Незаконную добычу песка пресекли на окраине Чигирей

Незаконную добычу песка пресекли на окраине Чигирей
Фото: instagram.com/mpr_amur

На окраине села Чигири Благовещенского района выявили незаконную добычу песка. Она велась в карьере, расположенном в Птичьей пади.

Песок добывали при помощи гусеничного экскаватора, перевозили тремя грузовыми самосвалами.

Участники незаконной добычи песка не смогли предъявить положенные документы и лицензию. Экскаватор и самосвалы были изъяты и помещены на спецстоянку, пишет в Инстаграме минприроды Амурской области.

Предстоит установить все обстоятельства инцидента, а также определить размер вреда, причиненного недрам. В дальнейшем будут приняты процессуальные решения.

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