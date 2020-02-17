СОГАЗ-Мед: в течение двух недель пациента с направлением обязаны положить в стационар

С 2020 года в России уделяется особое внимание вопросу доступности медицинской помощи. Так, сокращены сроки ожидания медицинской помощи пациентам, которым необходимо стационарное лечение. Ранее срок был установлен до 30 дней, сейчас – до 14 дней. О том, какие еще нововведения, касающиеся прав пациентов, вступили в силу с нового года, в программе «Простые вопросы» рассказала директор амурского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Елена Дьячкова.

«Сократились сроки ожидания таких дорогостоящих видов исследования, как КТ и МРТ. Раньше предельные сроки исчислялись 30 календарными днями, сейчас эти сроки сокращены до 14 рабочих дней», – поясняет Елена Леонидовна.

Существенно сократились сроки оказания медицинской помощи тем, у кого есть подозрения на злокачественные новообразования. В этом случае, по словам Елены Дьячковой, помощь онколога должна быть оказана в течение 3 дней: «В течение 7 дней пациент должен получить все необходимые исследования, включая компьютерную томографию, и в течение 14 дней после того, как установлен диагноз, он должен начать лечение в специализированном медучреждении».

Что делать и куда звонить, если ваши права пациента нарушаются, об этом в видео.