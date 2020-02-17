В села Амурской области согласились отправиться почти 700 педагогов

В министерство образования Амурской области за месяц поступило около 700 заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель». Она стартовала 16 января. В конкурсе педагогов по трудоустройству в сельские школы на одно место в 2020 году претендуют 15 человек.

Кадровое пополнение примут школы, в сорока поселениях с численностью не более 50 тысяч человек. Всего сельские образовательные учреждения смогут принять 47 учителей. Самый большой спрос в Амурской области на выпускников инфака – требуется 20 педагогов. Также в дефиците математики, физики и информатики (14 вакансий).

«По каждой вакансии пройдет отдельный конкурсный отбор, – пояснил губернатор Амурской области Василий Орлов. – При определении победителей будут учитываться наличие квалификационной категории, возможность преподавать иные учебные предметы, вести внеурочную деятельность и ряд других показателей. Чем больше у педагога будет соответствий этим критериям, тем больше баллов он наберет в рамках отборочного тура. В итоге работать в амурские школы придут по программе лучшие из лучших».

Первый этап программы «Земский учитель» начался 16 января. Финансирование проекта рассчитано на три года вперед. Всего в сельские школы Амурской области планируют направить 126 педагогов. До 2022 года включительно им будет выплачено по два миллиона рублей. Из областного бюджета на финансирование программы потратят 40 миллионов, из федеральной казны предусмотрено 212 миллионов рублей.

Трудоустройством в Амурской области интересуются не только местные специалисты, в Приамурье собираются переехать жители Ульяновской области, Краснодарского, Алтайского краев и даже Санкт-Петербурга. Для учителей, которые желают приехать из регионов, расположенных за пределами ДФО обещают сделать преференции, сообщает сайт правительства Амурской области.

Прием заявлений и документов продлится до 15 апреля. К 20 августа определятся лидеры, которым посчастливится заключить договор о трудоустройстве в амурскую глубинку.

Областное правительство обещает педагогам выплаты до начала декабря 2020 года. Помимо денег, земским учителям предоставят служебное жилье. Но, возможно, не всем, пока такую поддержку новым работникам готовы оказать в 70 % населенных пунктах.