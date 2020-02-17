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17февраля
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сегодня, 17:05 0

Амурские военные разведчики подорвали железную дорогу (фото)

Амурские военные разведчики подорвали железную дорогу (фото)
Фото: Пресс-служба ВВО

На полигоне «Екатеринославский» в Приамурье состоялся конкурс «Отличник войсковой разведки», где сошлись сильнейшие разведгруппы из Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии. Военные разведчики совершили 10-километровый марш-бросок в тыл условного противника, организовали засады и совершали диверсии.

Одним из самых сложных и зрелищных этапов оказалось преодоление специальной полосы препятствий, где бойцы преодолели более 20 таких препятствий с использованием средств имитации и отработкой действий при внезапной встрече с «неприятелем». Разведчики штурмовали двухэтажное здание, заборы с колючей проволокой, «снимали» часовых и производили подрыв учебного участка железнодорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

По результатам состязаний первое место заняла группа разведчиков мотострелкового соединения из Хабаровского края. Они представят объединение в рамках окружного этапа «АрМИ-2020», который состоится в конце февраля на полигоне в Приморском крае.

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#военные #учения

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