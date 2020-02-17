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17февраля
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В рейтинге регионов по качеству жизни Приамурье за год опустилось ближе к концу списка

В рейтинге регионов по качеству жизни Приамурье за год опустилось ближе к концу списка
Фото: Амур.инфо

Опубликован рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2019 году. Амурская область оказалась ближе к концу списка, потеряв за год больше 10 позиций.

В общей сложности регион оказался на 67 месте, тогда как годом ранее, в 2018-м, Приамурье находилось на 53 месте.

Восьмой по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах строился на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их основе был рассчитан рейтинговый балл, который выступает оценкой межрегиональных различий и критерий ранжирования регионов, сообщает РИА Новости.

Первые позиции в рейтинге по-прежнему занимают Москва, Петербург и Московская область, сводный балл у которых превышает 70 (возможный минимум – один, возможный максимум – 100). Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже много лет, имея высокие рейтинговые баллы, пока недосягаемые для других регионов.

За ними следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра. По сравнению с предыдущим рейтингом состав первой десятки изменился на один регион: Ленинградская область поднялась на три пункта, заняв восьмую позицию, а Липецкая область опустилась на два пункта и занимает 11-е место.

Состав замыкающей рейтинг десятки тоже практически не изменился по сравнению с предыдущим годом. Общими факторами, влияющими на состав последней десятки, стали невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам жителей и высокий уровень безработицы.

Согласно данным исследования, последние места занимают Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, Республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Xxxchel

    Xxxchel
    25 минут назад

    Вот итоги губернаторского правления за год...наверно Козлова надо вернуть?)))

    Вот вам и явная причина оттока кореного населения из области. И еще думают что это люди бегут на запад. Да поэтому и бежим..

  • ЛайКа

    ЛайКа
    22 минуты назад

    А Вася говорит, что: "Фсё не так плохА"

  • металлист балалайкин

    металлист балалайкин
    21 минута назад

    Интересно, что на это скажет Авантыч или Нестеров?

    Хотя и так понятно-рейтинг необъективный. Нытик составлял.

    А в амурке все только улучшается, вовсю идут эпохальные стройки и стоянка возле островов заполнена на 146%.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    13 минут назад

    Кванториум... Рентгенаппарат... Хоккей...

    Область живет...

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