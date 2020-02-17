В рейтинге регионов по качеству жизни Приамурье за год опустилось ближе к концу списка

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Опубликован рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2019 году. Амурская область оказалась ближе к концу списка, потеряв за год больше 10 позиций.

В общей сложности регион оказался на 67 месте, тогда как годом ранее, в 2018-м, Приамурье находилось на 53 месте.

Восьмой по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах строился на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их основе был рассчитан рейтинговый балл, который выступает оценкой межрегиональных различий и критерий ранжирования регионов, сообщает РИА Новости.

Первые позиции в рейтинге по-прежнему занимают Москва, Петербург и Московская область, сводный балл у которых превышает 70 (возможный минимум – один, возможный максимум – 100). Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже много лет, имея высокие рейтинговые баллы, пока недосягаемые для других регионов.

За ними следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра. По сравнению с предыдущим рейтингом состав первой десятки изменился на один регион: Ленинградская область поднялась на три пункта, заняв восьмую позицию, а Липецкая область опустилась на два пункта и занимает 11-е место.

Состав замыкающей рейтинг десятки тоже практически не изменился по сравнению с предыдущим годом. Общими факторами, влияющими на состав последней десятки, стали невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам жителей и высокий уровень безработицы.

Согласно данным исследования, последние места занимают Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, Республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.