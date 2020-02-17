Собака принесла с прогулки щенка, который оказался медвежонком

В США собака принесла домой с прогулки необычного крохотного щенка. Малыша с розовым носиком и тёмной гладкой шерстью приняли за собаку, но позже выяснилось, что это медвежонок. Хозяева отвезли малыша в ветклинику и передали специалистам.

Владельцы собаки позвонили в местный Департамент охоты и рыболовства. И потом малыша передали в Центр дикой природы штата Вирджиния, который поделился историей у себя в Инстаграме. По словам специалистов, детёныш оказался медвежонком, который, вероятнее всего, осиротел. Кроху осмотрели ветеринары и пришли к выводу, что ему около двух-трёх недель. При этом он весил всего 540 граммов и был немного обезвожен, но в целом бодр и здоров, сообщает Life.

Медвежонка поместили в инкубатор, где уже находилась маленькая медведица. Самку ранее нашли почти замёрзшей рабочие, которые чинили линии электропередачи.