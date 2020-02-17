Алена Водонаева отказывается ходить на телевизионные программы
Алена Водонаева рассказала о том, почему больше не будет ходить на эфиры телепрограмм федеральных каналов. Об этом она написала большой пост в Инстаграме.
«Я пока больше не пойду ни на одну серьезную программу, пока аргументы в стиле "сам дурак" не перестанут быть ключевыми в этих передачах. Такие передачи рассчитаны на людей, у которых отсутствует какое-либо критическое мышление, а это не моя аудитория», – написала Водонаева.
По ее словам, федеральные СМИ «уже какую неделю делают из нее врага государства». «Сознательно уводят разговор от сути, выдергивают фразы из контекста» – считает блогер.
Она посоветовала читать комментарии к видеороликам на YouTube с ее участием и попросила подписчиков рассказать о случившемся знакомым, чтобы у людей «не формировалось ложное мнение, вложенное им телеканалами».
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Мы с вами свидетели удивительной истории, как федеральные СМИ уже какую неделю делают из меня врага государства. Начнём с того, что они сами приглашают меня в эфир, а потом задают вопросы, ответы на которые их не интересуют. Я им о том, что вы мне пишете и рассказываете о реальной жизни, но в ответ получаю лишь оскорбления. Я им о реальном положении дел, о том, что я вижу своими глазами. О том, что показывают по Первому у Гордона и на «России» у Малахова, а они требуют моих извинений. Я просто не могу поверить в такой абсурд, за каких идиотов нас держат? Я озвучиваю проблему! Сначала это было только мое мнение, сейчас к нему присоединились тысячи. Вы не можете дальше игнорировать эту проблему. Нас слишком много. Вы не можете дальше мочить меня, тк эта ситуация зашла слишком далеко и люди видят это. Почитайте комментарии на ютубе, а некоторым хочется сказать — не отключайте их! Несмотря на все искажения, я не держу на всех на вас зла, я готова к диалогу и к нормальному конструктивному общению. Я пока больше не пойду ни на одну серьёзную программу, пока аргументы в стиле «сам дурак» не перестанут быть ключевыми в этих передачах. Такие передачи рассчитаны на людей, у которых отсутсвует какое-либо критическое мышление, а это не моя аудитория. Просто прочитайте комментарии У МЕНЯ В ИНСТАГРАМЕ! Далеко ходить надо. Люди недовольны. Люди аргументируют. Люди, которые умеют думать, не пьют и очень по-разному живут. Почитайте, уважаемые ведущие. Дорогая Екатерина Стриженова, благодарить родителей надо не за то, что они жизнь подарили! Вы же должны это понимать, на фоне всех историй из передачи, которая идёт следом за вашей, на этом же канале, родить — не главное. Благодарить родителей надо за то, что подарили воспитание: объяснили что такое совесть ) Друзья, пожалуйста, объясните вашим родителям, бабушкам, дедушкам, одноклассникам, одногруппникам и учителям, что на самом деле происходит сейчас. На моем примере, когда по телевизору людям искажают правду, интерпретируя ее в выгодном для ( продолжение в карусели )
В середине января 2020 года Водонаева оказалась в центре скандала из-за поста с критикой системы выплат материнского капитала. По ее мнению, «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», будут заводить детей ради денег с этой выплаты. За высказывание блогершу осудили многие политики.
После разразившегося скандала звезда участвовала в передачах «Время покажет» на Первом канале и «60 минут» на «России 1», а также создала собственный YouTube-канал. Также Водонаева пришла на интервью к Ирине Шихман и еще раз высказала свою позицию.
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