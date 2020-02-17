Алена Водонаева отказывается ходить на телевизионные программы

Алена Водонаева рассказала о том, почему больше не будет ходить на эфиры телепрограмм федеральных каналов. Об этом она написала большой пост в Инстаграме.

«Я пока больше не пойду ни на одну серьезную программу, пока аргументы в стиле "сам дурак" не перестанут быть ключевыми в этих передачах. Такие передачи рассчитаны на людей, у которых отсутствует какое-либо критическое мышление, а это не моя аудитория», – написала Водонаева.

По ее словам, федеральные СМИ «уже какую неделю делают из нее врага государства». «Сознательно уводят разговор от сути, выдергивают фразы из контекста» – считает блогер.

Она посоветовала читать комментарии к видеороликам на YouTube с ее участием и попросила подписчиков рассказать о случившемся знакомым, чтобы у людей «не формировалось ложное мнение, вложенное им телеканалами».

В середине января 2020 года Водонаева оказалась в центре скандала из-за поста с критикой системы выплат материнского капитала. По ее мнению, «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», будут заводить детей ради денег с этой выплаты. За высказывание блогершу осудили многие политики.

После разразившегося скандала звезда участвовала в передачах «Время покажет» на Первом канале и «60 минут» на «России 1», а также создала собственный YouTube-канал. Также Водонаева пришла на интервью к Ирине Шихман и еще раз высказала свою позицию.