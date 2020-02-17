В Амурской области насчитали 375 тысяч мужчин

Амурстат опубликовал статистику ко Дню защитника Отечества – 23 февраля. В Амурской области численность мужчин на начало 2019 года составляла 375,4 тысячи человек, или 47,3 % от общего числа жителей. Две трети мужчин находятся в трудоспособном возрасте (16-59 лет), каждый третий мужчина трудоспособного возраста – это молодой человек в возрасте 16-29 лет.

Соотношение численности женщин и мужчин не в пользу последних, на 1 000 лиц мужского пола в области приходится 1 113 женщин. Численный перевес достигается в основном за счет женщин старших пенсионных возрастов. Перевес женщин в старших возрастных группах вызван более высоким уровнем смертности мужчин. В трудоспособных возрастах уровень смертности мужчин в три раза выше, чем у женщин.

Мужчины в среднем живут на 10,1 года меньше женщин, их средняя продолжительность жизни составляет 64,1 года. В трудоспособном возрасте мужчин все же больше, чем женщин – на 1 000 мужчин приходится 889 женщин. Мужчины в среднем моложе – их средний возраст составляет 35,7 года, женщины на 4,9 года старше.

Средний возраст мужчин, зарегистрировавших брак в 2018 году, заметно выше, чем у женщин. Из общего числа вступивших в брак мужчин 1 176 (20,5 %) приходится на мужчин в возрасте до 25 лет, еще 47,5 % вступили в брак в возрасте 25-34 года. Среди женщин 1 839 человек (32 %) были моложе 25 лет, а 2 439 человек (42,5 %) находились в возрасте 25-34 года.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 63,5 % мужчин в возрасте 16 лет и старше состояли в браке (в том числе 12,8 % – в незарегистрированном браке), 24,9 % никогда не состояли в браке, 7,4 % составили разведенные и разошедшиеся, 3,5 % – вдовцы.

Мужчины принимают более активное участие в экономической деятельности. Так, в 2018 году уровень участия в рабочей силе мужчин составлял 83,2 %, женщин – 77,9 %. Соответственно выше у мужчин и уровень занятости – 69 % против 59,6 % у женщин. Численность мужчин, занятых в экономике, составляла в 2018 году 198,8 тысячи человек, или 51,4 % от общей численности занятых.

Наибольший перевес численности мужчин наблюдается в таких видах экономики, как строительство (в 6,4 раза), добыча полезных ископаемых (в 5,7 раза), сельское и лесное хозяйство (в 3,5 раза), производство и распределение энергии (в 3,4 раза), транспорт (в 3,3 раза).

Мужчины преобладают среди занятых на работах с вредными и опасными условиями труда – их в три раза больше, чем женщин.

Мужчины, как правило, заняты в отраслях, имеющих высокий уровень технической оснащенности, на квалифицированных и высококвалифицированных работах. Они преобладают на руководящих должностях, составляют большинство квалифицированных рабочих промышленных предприятий, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр. Женщины чаще всего занимают места специалистов высшей и средней квалификации, низового инженерно-управленческого персонала, работников сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности.

Уровень безработицы среди мужчин в 2018 году был выше – 6,4 % (среди женщин – 4,6 %).

Образовательный уровень мужчин в среднем ниже, чем женщин. Перепись 2010 года показала, что из 1 000 мужчин в возрасте 10 лет и старше 153 имеют высшее и послевузовское образование, 313 – незаконченное высшее и среднее специальное, 81 – начальное профессиональное, 181 – общее среднее и 262 – неполное среднее и начальное (у женщин соответственно 203, 359, 51, 143 и 234). На 1 000 мужчин в возрасте старше 20 лет приходится 13 кандидатов и докторов наук. Похожая картина наблюдается среди занятого в экономике населения – удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным образованием среди работающих мужчин ниже, чем среди женщин.

Перепись населения показала, что 72 процента мужчин имеют один источник средств к существованию, 26 % – два и только 1 % – три. Основным источником по-прежнему является трудовая деятельность (52 %), а также пенсии (кроме пенсий по инвалидности) – 26 %, личное подсобное хозяйство – 14 %, стипендия – 2 %.

Мужчины в значительно меньшей степени, чем женщины, вовлечены в домашнее хозяйство и воспитание детей. Тем не менее, перепись зафиксировала наличие домохозяйств, состоящих из отцов-одиночек с детьми. Из 240 тысяч домохозяйств, учтенных при переписи, 3 тысячи (1,3 %) – это домохозяйства, состоящие из отцов с детьми, у третьей части которых возраст детей не превышает 18 лет.