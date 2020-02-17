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17февраля
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сегодня, 16:06 0

В Приамурье братьев и сестер будут зачислять в одну школу

В Приамурье братьев и сестер будут зачислять в одну школу
Фото: pixabay.com

Братьев и сестер будут зачислять в одну школу вне зависимости от места их регистрации. Соответствующий закон подписал президент России.

С 2020 года вне зависимости от места регистрации дети из одной семьи зачисляются в одну образовательную организацию в период основного комплектования, то есть с 1 февраля по 30 июня. Таким правом можно воспользоваться только при условии, если в соответствующем учреждении уже обучаются старший брат или сестра первоклассника, с которыми он проживает и имеет общее место жительства.

Принятые изменения в законодательстве направлены на развитие системы государственной поддержки семей с детьми. В частности, закон будет способствовать укреплению семей, развитию института многодетности и обеспечивать реализацию прав детей на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития. Кроме того, новые меры избавят родителей от лишних неудобств, сообщает амурское министерство образования и науки.

Подать заявления родители школьников Амурской области могут в общеобразовательных организациях, а также и через электронный портал, пройдя по ссылке.

В этом учебном году первый звонок прозвенел для 10,5 тысячи первоклассников Амурской области. Как правило, с каждым годом их численность увеличивается на 200-300 человек.

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#дети #школа

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