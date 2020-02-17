Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:43 0

Амурских пожарных-новичков закрывают в темном подвале (видео)

Амурских пожарных-новичков закрывают в темном подвале (видео)
Фото: Пресс-служба Минлесхоза

Амурские пожарные проходят профессиональную подготовку в специализированном Амурском учебно-методическом центре. С середины января здесь обучается 21 человек. Это новобранцы, которые недавно пришли на работу в пожарные части Приамурья.

По регламенту новые сотрудники должны за три месяца изучить основы специальности. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

«Программа – обширная, в ней и психологическая подготовка, и подготовка по пожарной тактике, и многое другое», – рассказал старший преподаватель центра Александр Воронов.

Полученные знания слушатели закрепляют на практике. Так, например, тренировка, запланированная во время изучения дисциплины «Газодымозащитная служба», предполагает отработку в теплодымокамере навыков выполнения действий в составе специализированного звена.

«Занятие проходило в условиях приближенных к реальным: подвальное помещение для обучающихся было незнакомым, и чтобы максимально усложнить задачу, темным. Именно такие ситуации могут возникнуть во время службы, и нужно уметь ориентироваться в непривычном месте», – объяснил педагог.

Новичкам нужно было за отведенное время надеть дыхательный аппарат, проверить его работоспособность, а затем проложить сухую рукавную линию. Потом они должны были зайти в помещение, где требовалось найти пострадавшего, эвакуировать его и ликвидировать условный пожар.

Обучение пожарных завершится в начале апреля.

Просмотров всего: 252

#пожары #учения

распечатать


Общество

Амурские военные разведчики «подорвали» железную дорогу (фото)
Происшествия

В Благовещенске сгорела «заброшка» (видео)
Общество

В Благовещенске загорелось кафе узбекской кухни (видео)
Общество 2

Амурская авиабаза готовится к пожароопасному сезону
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь