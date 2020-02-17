Амурчане примут участие в первенствах Европы и мира по джиу-джитсу

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С 14 по 16 февраля в Санкт-Петербурге прошли чемпионат и два первенства России по джиу-джитсу: для спортсменов 12-13 лет и 16-17 лет. Участие в соревнованиях приняли и амурчане – они добились успеха и теперь поучаствуют в первенствах Европы и мира.

Команда Амурской области была представлена спортсменами из Благовещенска, Сковородина и Талдана. Взойти на пьедестал почета удалось девятерым.

Дарья Строева из Талдана завоевала золото. Владислава Чиканова и Лиана Роснадзе (обе из Благовещенска) стали обладателями серебряных медалей. Никита Куделькин, Анатолий Ложкин, Илья Горшков, Руслан Леготин, Артем Молодец (все из Благовещенска) и Степан Николайчук (Сковородино) награждены бронзовыми призерами.

Как сообщает в Инстаграме амурская федерация джиу-джитсу, Дарья Строева, Владислава Чиканова и Лиана Роснадзе вошли в состав сборной команды России и примут участие в первенстве Европы, которое пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре, и первенстве мира в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре.