Коронавирус, дефицит овощей, ипотека: амурский губернатор провел прямой эфир

Резкий рост цен на маски затронул не только Амурскую область. Это проблема большей части страны, она рассматривается на федеральном уровне, заявил губернатор. В регионе власти держат ее на особом контроле. Медицинские маски теперь будут включены в список необходимых вещей резервного фонда.

«У нас есть резервный фонд, в нем различные материальные ценности. Он был значительно нами использован при ЧС 2019 года. Мы проанализировали, чего там не хватает. Серьезные средства направили на приобретение необходимых вещей, чтобы, если ситуация будет повторяться, можно было ими оперативно воспользоваться. Сейчас в перечне этих необходимых материальных ценностей будут и медицинские маски. Сделаем запас. В последние годы ситуация с заболеваемостью в КНР достаточно регулярно происходит. Вспомните, осенью была ситуация по африканской чуме свиней, мы 16 тысяч голов вырезали. Нам к таким ситуациям нужно готовится заранее», – сказал Орлов.

Губернатор также рассказал, что по временным коридорам пунктов пропуска Благовещенск – Хэйхэ в областную столицу приехали 44 гражданина КНР с видом на жительство в РФ. Все они были помещены в карантинные пункты на 14 дней.

«На сегодняшний день по 43 официально заявлен отказ в том, что они заболели коронавирусом. Они здоровы. Анализы одного человека в работе. Но я думаю, что все хорошо будет, потому что врачи говорят, что он был абсолютно здоровым человеком. Но любой гражданин КНР, который приезжает с китайской стороны, в любом случае сдает анализы. Они направляются в Новосибирск», – ответил Орлов на вопрос подписчиков о ситуации с коронавирусом в регионе.

Из-за вспышки коронавируса прилавки с овощами в регионе опустели, а цены на оставшуюся продукцию подскочили. Василий Орлов объяснил, почему возник дефицит.

«Здесь все достаточно просто. Амурская область потребляет 12 тысяч тонн овощей. Это огурцы и помидоры. Из них 3 тысячи тонн выращиваем мы на Тепличном, 3 тысячи ввозим из Новосибирска, 6 тысяч – из Китая. Но так сложилось, что тепличный менял рассаду, у него не было готовой продукции. Поэтому в течение недели наблюдался дефицит на полках, теперь его нет, можете зайти в магазин и убедиться», – сказал Орлов.

Он добавил, что амурское правительство направило в адрес главы федерального минсельхоза письмо с просьбой восстановить программу, по которой 50 % затрат на строительство тепличных комплексов субсидировалось за счет федерального бюджета.

«По этой программе было построено 4 гектара тепличного комплекса в Благовещенске. Для Дальнего Востока, с учетом наших расстояний, эту программу целесообразно восстановить. Мы уже направили соответствующее обращение на имя министра сельского хозяйства. У нас есть программа строительства второй очереди Тепличного еще на 3 гектара», – заявил губернатор. Он добавил, что амурское правительство готово оказывать поддержку фермерам, которые будут выращивать овощи. В том числе, субсидировать строительство овощехранилищ.

Василий Орлов в онлайн-режиме затронул тему дальневосточной ипотеки. Он рассказал, что в связи с возможностью приобрести жилье под 2 % годовых, наиболее востребованными стали небольшие по метражу квартиры. Их на рынке жилья меньше, чем спрос на них. Чтобы решить ситуацию и снизить стоимость квадратного метра, надо больше строить.

«Для этого нужны дополнительные меры поддержки строительных компаний, в том числе обеспечение участков коммунальной инфраструктурой. Считаю перспективными в этом плане Благовещенск и Белогорск. Наиболее крупные территории для потенциальной застройки в Благовещенске – Северный микрорайон и Игнатьевская усадьба. Параллельно ищем крупных застройщиков за пределами Амурской области. Есть хороший пример — группа компаний "ПИК". Это серьезный застройщик, много работавший на Дальнем Востоке. Мы попробуем привлечь его к нам», – рассказал Орлов в прямом эфире.

Как сообщил глава региона, к 1 августа ожидается сдача 1 700 квартир. Дальневосточная ипотека, с его слов, сможет обеспечить жильем до 30 тысяч амурских семей.

Он затронул и тему развития коммунальной инфраструктуры. Со слов Орлова, идёт работа с Газпромом по газификации. В Северном микрорайоне Благовещенска рассматривается вопрос строительства газовой котельной. Это потребует строительство отвода и понижающей станции от «Силы Сибири».

Что касается строительства в Свободном, то, как поделился с подписчиками глава региона, этим займутся газовые госкоропорации. Так, отдельный микрорайон для своих специалистов возводит Газпром на территории бывшей военной части. Компания СИБУР будет строить дома в центре Свободного. «Они будут украшением города», – заверил Василий Орлов.

Правительство области готово оказать помощь в приобретении квартир молодым семьям учителей и врачей, кому до 35 лет – субсидировать первоначальный взнос. Сейчас он составляет 20 %. Из них 10 % может быть возмещено из областного бюджета, также регион готов взять на себя 2 % обслуживания. «Если люди работают на бизнес, мы готовы поговорить с работодателями по части мер поддержки молодых семей со стороны руководителей этих предприятий», – добавил Орлов.

Также губернатор напомнил, что, помимо программы «Дальневосточная ипотека», в регионе работают «Сельская ипотека» и «Семейная ипотека». По обеим уже выдано кредитов на сумму 900 миллионов рублей.

Проблема кадрового обеспечения в сфере здравоохранения региона, по словам губернатора, – системная. «У нас есть программы, которые потенциально позволяет решить вопрос. "Земский фельдшер" и "Земский доктор". В 2020 году вдвое увеличили сумму подъёмных: для врачей она составляет 2 миллиона рублей, для фельдшеров – 1 миллион. Готовы увеличить выплаты», – сообщил глава региона.

За 45 минут прямого эфира глава региона ответил более чем на 20 вопросов. Эфир посмотрели около 3 000 пользователей. Василий Орлов планирует проводить подобные прямые эфиры на регулярной основе, если они будут востребованы.