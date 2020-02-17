В Благовещенском районе прошли состязания по скиджорингу

Смешались в кучу кони, люди… и лыжники. 16 февраля в селе Игнатьево состоялся турнир по конному скиджорингу. Лыжники, которых тянули всадники на лошадях, соревновались в умении обходить препятствия и просто держаться на ногах.

В экстремальных гонках участвовали взрослые и дети. Организаторы посвятили турнир 75- летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию со дня образования ДВОКУ. Активно участвовали курсанты, в том числе приезжие из жарких стран, где никогда не было снега. Они, кстати, состязались в самых трудных видах – с трамплинами и «змейкой».

Всего было несколько видов заездов. Пони катали самых маленьких, рысью бегали все возрастные категории, а галопом и на участках с препятствиями мастерство показывали те, кто крепко может стоять на лыжах. Еще одна номинация – турнир, в котором определяли лучших в несколько заездов по олимпийской системе.

Президент Федерации конного спорта Амурской области Татьяна Ерёменко отметила, что больше нигде на Дальнем Востоке соревнований по скиджорингу не проводится. Это довольно редкий вид спорта. Он наиболее популярен в скандинавских странах, Канаде, США. В Амурскую область конные гонки лыжников пришли пять лет назад.

«Это командный спорт. В забеге равноправно участвуют лыжник, всадник и лошадь, – объясняет Татьяна Ерёменко. – При этом лыжник может быть даже начинающим спортсменом. Достаточно научиться стоять на лыжах и надеть защитную экипировку. Всадник – другое дело, он обязательно должен быть профессионалом. Лошадью тяжело управлять на таких мероприятиях. Животное необходимо вовремя придерживать, потому что лошади тоже между собой соревнуются, начинают очень резко ускоряться. Нужно уметь входить в поворот так, чтобы лыжник смог удержать равновесие. Исход заезда во многом зависит от того, как ведет себя животное. Поэтому все команды прошли предварительные тренировки, которые длились около месяца».

Состязания по скиджорингу проходят в Игнатьеве пятый раз. Каждый год организаторы придумывают новые заезды, более сложные. На следующий год, возможно, попробуют самый скоростной вид аллюра – иноходь.