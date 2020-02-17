Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:48 6

Мэр Тынды провела для пенсионеров занятие по компьютерной грамотности

Мэр Тынды провела для пенсионеров занятие по компьютерной грамотности
Фото: администрация Тынды

В Тынде открыли новый компьютерный класс для пенсионеров. Первое занятие провели мэр Тынды Марина Михайлова и заместители главы Владимир Плюхин и Павел Козменчук.

Обучаться компьютерной грамотности в северной столице Приамурья смогут все желающие. За время прохождения курса слушатели научатся пользоваться интернетом, электронной почтой, единым порталом госуслуг. Обладая навыками работы на компьютере, пенсионеры смогут записаться на прием к врачу, оплатить коммунальные услуги, узнать последние новости. Это значительно облегчит решение проблем социальной адаптации пенсионеров.

Медиа-класс открылся на базе тындинского молодежно-досугового центра «Гармония». В классе установлено шесть компьютеров. Современная техника стала подарком от предпринимателя Василия Вородюхина.

Занятия для пенсионеров будут проводиться бесплатно два раза в неделю по адресу: улица Амурская, 20А. Подать заявку на обучение все желающие могут по телефону 89145966722 с 08.00 до 17.00, информирует пресс-служба администрации Тынды.

Просмотров всего: 105

#интернет #помощь #Тында

распечатать


Общество

Выбор читателей за 16 февраля
Общество

Выбор читателей за 15 февраля
Общество

Выбор читателей за 14 февраля
Общество 25

Знамя Победы поднимут в Белогорске на 35-метровую высоту
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Дукла

    Дукла
    38 минут назад

    уважение Марина ни чем не вернёшь

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    12 минут назад

    Много свободного времени?

  • Премио

    Премио
    9 минут назад

    Че ей еще делать поставила город нга колени вы ставила половину зданий мун на продажу и рада!!

  • Премио

    Премио
    6 минут назад

    Она только и занимается что грамоты вручает с горки на площаде на плюшке катается да в снегурочку переодевается по городу в раб время ездит на автобусах! 2 года в кресле с города сделала станцию все бегут с этой дыры!

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    3 минуты назад

    Дукла

    уважение Марина ни чем не вернёшь



    А Амупрская патрия сине-жёлтых тока успела очередные срачи развести да бан на месяц выхватить.

    Больше партия ничем никому не запомнилась, аминь.

  • Дукла

    Дукла
    2 минуты назад

    у вас красивое имя

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь