Мэр Тынды провела для пенсионеров занятие по компьютерной грамотности

Фото: администрация Тынды

В Тынде открыли новый компьютерный класс для пенсионеров. Первое занятие провели мэр Тынды Марина Михайлова и заместители главы Владимир Плюхин и Павел Козменчук.

Обучаться компьютерной грамотности в северной столице Приамурья смогут все желающие. За время прохождения курса слушатели научатся пользоваться интернетом, электронной почтой, единым порталом госуслуг. Обладая навыками работы на компьютере, пенсионеры смогут записаться на прием к врачу, оплатить коммунальные услуги, узнать последние новости. Это значительно облегчит решение проблем социальной адаптации пенсионеров.

Медиа-класс открылся на базе тындинского молодежно-досугового центра «Гармония». В классе установлено шесть компьютеров. Современная техника стала подарком от предпринимателя Василия Вородюхина.

Занятия для пенсионеров будут проводиться бесплатно два раза в неделю по адресу: улица Амурская, 20А. Подать заявку на обучение все желающие могут по телефону 89145966722 с 08.00 до 17.00, информирует пресс-служба администрации Тынды.