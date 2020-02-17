На ледовых гонках под Благовещенском зрители помогли потерявшему управление пилоту (фото, видео)

В субботу, 15 февраля, на Чигиринском водохранилище прошел третий этап чемпионата Амурской области и города Благовещенска по ледовым гонкам. В нем приняли участие 12 пилотов из Свободного, Благовещенска и Благовещенского района.

Формат проведения соревнований был тот же, что и на предыдущих этапах. Спортсменам было необходимо преодолеть 4,8 километра раньше своих соперников. Победитель определялся по итогам суммы лучших заездов.

В общей сложности заездов было 13. Каждый раз в скорости и умении держать машину на льду соперничали 4 пилота. Одним из самых зрелищных моментов состязаний стал переворот автомобиля одного из участников. Этому предшествовало столкновение трех машин в борьбе за первенство. Пилот-новичок попытался объехать эту заварушку, но не справился с управлением, и его машина легла на бок.

Говоря профессиональным языком, на треке произошел спортивный инцидент.

Вернуть транспорт в исходное положение помогли зрители, и автомобиль продолжил движение. После этого заезд остановили, и участники стартовали вновь.

Организатором гонок выступило Амурское региональное отделение общероссийской общественной организации автомобильного спорта «Российская автомобильная федерация». Его исполнительный директор Алексей Шматок также принимал участие в соревнованиях.

Он рассказал, что все машины, участвующие в ледовых гонках, – это, по сути, спортивный инвентарь, со специальным техпаспортом спортивной машины. Их либо специально покупают для гонок, либо переделывают личное авто, поэтому на некоторых можно встретить так называемые гражданские номера.

После того как авто становится спортивным, оно уже не выезжает на дороги общего пользования. Даже до места соревнований их доставляют другим транспортом. Это связано с изменениями, которые вносят в автомобиль.

«Машины спортивные дорог общего пользования даже колесами не касаются. По правилам ПДД запрещено наносить пленку на передние стекла, а по правилам соревнований должна быть нанесена пленка, чтобы в случае когда стекло разбивается при перевороте, оно не осыпалось и не попадали осколки в пилота. Есть такие проблемы. Так же и каркас безопасности. С точки зрения ПДД внесение в конструкцию и выезд на нем запрещен и узаконить его нельзя, потому что он никакими регламентами ПДД не предусмотрен. А согласно правилам безопасности проведения соревнований, без каркаса выезжать нельзя. Поэтому мы такие автомобили возим либо на прицепе, либо на автовозе», – пояснил Алексей Шматок.

Среди требований, предъявляемых к спортивным машинам для ледовых гонок, есть и такие: объем двигателя не более 1 600 кубических сантиметров и обязательно шипованные шины.

«Шины шипованные, не гражданские, а спортивные. Потому что по прямой перед поворотом скорость достигает от 120 до 140 километров в час. И на этой скорости машина входит в поворот. Полноценно ставится машина боком, и помчали дальше преодолевать рубеж. У нас моношины у всех одинаковые, российского производства. Также должны быть огнетушители и такие нюансы в виде выключения массы, чтобы электропитание автомобиля выключалось как снаружи, так и изнутри. В случае если человек переворачивается и он в сознании, то он выключает электропитание самостоятельно, чтобы он не загорелся. Но бывает, что человек теряет сознание – у нас такого не было и, надеемся, не будет, – и зритель может подбежать и обесточить. Для этого на капоте обозначена специальным знаком кнопка либо тросик. И человек выключает электропитание, обесточивает его. Чтобы не было возгорания, потому что при перевороте, ударе может происходить повреждение проводов, замыкание, искрение, разлив топлива», – рассказал Алексей.

По результатам заездов на первом месте оказался Иван Прасков. На втором – Евгений Зыков. Третьим стал Дмитрий Козицин.

В командном зачете изменений по сравнению со вторым этапом не произошло. Золото у команды «101», следом – «Мотор-11 бокс», и замыкает тройку лидеров «Мотор – Ростелеком».

Четвертый этап состязаний пройдет 29 февраля в Райчихинске, сообщает минспорта Амурской области. Следующие этапы соревнований пройдут в Завитинске и Свободном.