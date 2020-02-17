Спутник для космодрома Восточный создадут в Адыгее

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В Майкопе в Адыгейском госуниверситете планируют создать студенческий малый космический аппарат «Прогноз». Предполагается, что этот спутник можно будет запустить с космодрома Восточный.

«Прогноз» предназначен для мониторинга и прогнозирования землетрясений, наводнений и других природных катастроф. Аппарат может быть создан в течение 3-4 лет. За разработку и изготовление микроспутника и сопутствующих ему приборов возьмутся ведущие российские научно-производственные объединения. Скорее всего, они будут определены на конкурсной основе, пишет ТАСС.