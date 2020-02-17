В Госстройнадзоре рассказали, как принимали новостройку на Зейской – Богдана Хмельницкого

В инспекции сообщили, что, действительно, к застройщику были претензии. В процессе строительства (с 2015 по 2019 год) специалисты проводили проверки и при выявлении фактов нарушений проектной документации застройщику выдавали предписания об их устранении. Более того, застройщик неоднократно привлекался к административной ответственности за допущенные нарушения. Тем не менее 23 декабря 2019 года инспекцией дом был допущен к сдаче.

«При осуществлении надзора застройщиком были предоставлены все необходимые документы, подтверждающие качество примененных строительных конструкций и материалов (паспорта, сертификаты, протоколы лабораторных испытании). На момент выдачи заключения все выявленные ранее нарушения были устранены, в инспекцию предоставлен полный пакет необходимой документации», – говорится в официальном ответе инспекции Госстройнадзора на запрос редакции.

В перечень предоставленной документации включены: акт проверки кратности воздухообмена, в заключении которого указано, что системы естественной вентиляции (шахты и каналы) находятся в работоспособном состоянии, соответствуют проекту и удовлетворяют требованиям СНиП; экспертное заключение Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области, из которого следует, что все показатели соответствуют установленным нормам; разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановок и энергоустановок, выданные дальневосточным управлением Ростехнадзора; акт, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта проектной документации, в том числе требованиям энергоэффективности; справка о готовности к эксплуатации наружных сетей; акты и декларации о соответствии лифтов и другие. Также инспекторы Ростехнадзора на предмет соответствия проекту и нормам проверили электропроводку.

В связи с тем, что объект введен в эксплуатацию зимой, выполнение некоторых видов работ (отделка фасада, подсыпка земли, окраска подпорной стенки) было перенесено на более теплое время на основании гарантийного письма застройщика. Срок их исполнения согласован с администрацией Благовещенска, а именно до 15 июня 2020 года, сообщили в инспекции.

«В соответствии с вышеизложенным данный многоквартирный дом построен соответствии с проектной документацией (которой предусмотрена "черновая" отделка квартир), все инженерные системы на момент выдачи заключения были проверены и функционировали в рабочем режиме, безопасность объекта обеспечена... Полномочия инспекции заканчиваются после выдачи заключения… Участник долевого строительства вправе предъявить иск в суд или предъявить застройщику в письменной форме требования в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства с указанием выявленных недостатков при условии, что такие недостатки выявлены в течение гарантийного срока. Застройщик обязан устранить выявленные недостатки в срок, согласованный застройщиком с участником долевого строительства. В случае отказа удовлетворить указанные требования во внесудебном порядке полностью или частично либо в случае неудовлетворения полностью или частично указанных требований в указанный срок участник долевого строительства имеет право предъявить иск в суд», – прокомментировали в инспекции Государственного строительного надзора Амурской области.

По поводу затягивания сроков сдачи дома в инспекции пояснили, что в соответствии со статьей 54 Градостроительного кодекса РФ проверка соблюдения сроков строительства объектов не относится к ее полномочиям.

Между тем, как сообщалось ранее, проведенная дольщиками частная экспертиза показала, что в квартирах есть нарушения: кривые стены и полы, щели между стенами и оконными проемами, несрезанные арматурные штыри и гвозди в стенах, есть незаделанные отверстия и штробы после прокладки электропроводки. Кроме того, выявлено отсутствие тяги в вентиляции, есть проблемы с радиаторами.