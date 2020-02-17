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17февраля
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В Госстройнадзоре рассказали, как принимали новостройку на Зейской – Богдана Хмельницкого

В Госстройнадзоре рассказали, как принимали новостройку на Зейской – Богдана Хмельницкого

В инспекции Госстройнадзора по Амурской области прокомментировали ситуацию с благовещенской новостройкой, расположенной в районе Богдана Хмельницкого – Зейской. Как сообщало Амур.инфо, некоторые дольщики остались недовольны качеством работ и отказываются заселяться в новые квартиры.

В инспекции сообщили, что, действительно, к застройщику были претензии. В процессе строительства (с 2015 по 2019 год) специалисты проводили проверки и при выявлении фактов нарушений проектной документации застройщику выдавали предписания об их устранении. Более того, застройщик неоднократно привлекался к административной ответственности за допущенные нарушения. Тем не менее 23 декабря 2019 года инспекцией дом был допущен к сдаче.

«При осуществлении надзора застройщиком были предоставлены все необходимые документы, подтверждающие качество примененных строительных конструкций и материалов (паспорта, сертификаты, протоколы лабораторных испытании). На момент выдачи заключения все выявленные ранее нарушения были устранены, в инспекцию предоставлен полный пакет необходимой документации», – говорится в официальном ответе инспекции Госстройнадзора на запрос редакции.

В перечень предоставленной документации включены: акт проверки кратности воздухообмена, в заключении которого указано, что системы естественной вентиляции (шахты и каналы) находятся в работоспособном состоянии, соответствуют проекту и удовлетворяют требованиям СНиП; экспертное заключение Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области, из которого следует, что все показатели соответствуют установленным нормам; разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановок и энергоустановок, выданные дальневосточным управлением Ростехнадзора; акт, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта проектной документации, в том числе требованиям энергоэффективности; справка о готовности к эксплуатации наружных сетей; акты и декларации о соответствии лифтов и другие. Также инспекторы Ростехнадзора на предмет соответствия проекту и нормам проверили электропроводку.

В связи с тем, что объект введен в эксплуатацию зимой, выполнение некоторых видов работ (отделка фасада, подсыпка земли, окраска подпорной стенки) было перенесено на более теплое время на основании гарантийного письма застройщика. Срок их исполнения согласован с администрацией Благовещенска, а именно до 15 июня 2020 года, сообщили в инспекции.

«В соответствии с вышеизложенным данный многоквартирный дом построен соответствии с проектной документацией (которой предусмотрена "черновая" отделка квартир), все инженерные системы на момент выдачи заключения были проверены и функционировали в рабочем режиме, безопасность объекта обеспечена... Полномочия инспекции заканчиваются после выдачи заключения… Участник долевого строительства вправе предъявить иск в суд или предъявить застройщику в письменной форме требования в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства с указанием выявленных недостатков при условии, что такие недостатки выявлены в течение гарантийного срока. Застройщик обязан устранить выявленные недостатки в срок, согласованный застройщиком с участником долевого строительства. В случае отказа удовлетворить указанные требования во внесудебном порядке полностью или частично либо в случае неудовлетворения полностью или частично указанных требований в указанный срок участник долевого строительства имеет право предъявить иск в суд», – прокомментировали в инспекции Государственного строительного надзора Амурской области.

По поводу затягивания сроков сдачи дома в инспекции пояснили, что в соответствии со статьей 54 Градостроительного кодекса РФ проверка соблюдения сроков строительства объектов не относится к ее полномочиям.

Между тем, как сообщалось ранее, проведенная дольщиками частная экспертиза показала, что в квартирах есть нарушения: кривые стены и полы, щели между стенами и оконными проемами, несрезанные арматурные штыри и гвозди в стенах, есть незаделанные отверстия и штробы после прокладки электропроводки. Кроме того, выявлено отсутствие тяги в вентиляции, есть проблемы с радиаторами.

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#закон #строительство

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Комментарии
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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    41 минута назад

    Конец года,надо рапортовать Москве,сколько область ввелв квадратных метров в эксплуатацию за год. Тебе как застройщику всё подпишут.

  • volck0v

    volck0v
    26 минут назад

    Да ни чего сверхъестественного нет, в любую новостройку с черновой отделкой зайди такая же лажа.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    24 минуты назад

    volck0v


    О чём я и говорила: "кто-то сглотнёт, а кто-то отстоит свои права"



    Тем паче сроки задержали и подземный паркинг убрали в одностороннем порядке. Даже некоторые квартиры не в той квадратуре судя по предыдущей новости



  • Игорь Волобуев

    Игорь Волобуев
    21 минута назад

    Судя по опубликованным фотографиям, застройщик - бракодел знатный. А ГАСН - ай, молодцы, наверное на объект совсем не выезжали? ГАСН, смотрите фото!!!

  • Екатерина PL

    Екатерина PL
    21 минута назад

    volck0v

    Да ни чего сверхъестественного нет, в любую новостройку с черновой отделкой зайди такая же лажа.



    а мы тут коллективом возмущались сидели, увидев фото, мол ничего себе, как такое жилье можно сдвать людям ))) вот насколько у людей разные требования к качеству ))) для кого-то такие нарушения являются нормой. Ну, пусть и дальше строят как попало ))

  • Анна Русская

    Анна Русская
    20 минут назад

    Дом построен. Место шикарное- самый центр. Дом выглядит достойно. Фасад красивый. По договору отделка черновая. Так что все дырки и штрабы будут заделаны в ходе чистовой отделки. Цена кстати невысокая по сравнению со вторичкой.Недоделки есть при любом строительстве. Кстати застройщик сам предлагает указать их в акте приема передачи и решить вопрос об их устранению. Для чего раздувать несуществующие проблемы? Причем мне тоже звонили из юридической компании и предлагали составить иск к застройщику ещё в тот момент когда я и квартиру то не видела. Я считаю что юристы просто хотят на этом заработать. Если нет претендента то его создать. В таком случае вся наша жизнь скоро превратится в сплошные судебные разбирательства друг с другом. Считаю что проблемы нет.А просто кто то пиарится. Лично я никогда бы не стала заниматься строительством, потому что как бы шикарно ты не постороил все равно будешь виноват.

  • Анна Русская

    Анна Русская
    19 минут назад

    Дом построен. Место шикарное- самый центр. Дом выглядит достойно. Фасад красивый. По договору отделка черновая. Так что все дырки и штрабы будут заделаны в ходе чистовой отделки. Цена кстати невысокая по сравнению со вторичкой.Недоделки есть при любом строительстве. Кстати застройщик сам предлагает указать их в акте приема передачи и решить вопрос об их устранению. Для чего раздувать несуществующие проблемы? Причем мне тоже звонили из юридической компании и предлагали составить иск к застройщику ещё в тот момент когда я и квартиру то не видела. Я считаю что юристы просто хотят на этом заработать. Если нет претендента то его создать. В таком случае вся наша жизнь скоро превратится в сплошные судебные разбирательства друг с другом. Считаю что проблемы нет.А просто кто то пиарится. Лично я никогда бы не стала заниматься строительством, потому что как бы шикарно ты не постороил все равно будешь виноват.

  • Цифровой криминалист

    Цифровой криминалист
    10 минут назад

    В плюсе от ситуации будет только юрист, который поднимает волну и формирует запрос на обращения дольщиков. При этом если он не берет с людей деньги, а честно говорит: "оплатите после того, как мы выиграем и все взыщем с застройщика" - претензий нет, молодец. Но что-то мне подсказывает, что юристу надо заплатить вот прямо сейчас. В итоге да, будет суд, будет выигрыш и прочие радости победы. Но застройщик же тоже не дурак, предвидя иски будет банкротство с некоторой долей вероятности. В итоге дольщики потеряют время, нервы, и ничего не получат. А юрист заработает на дольщиков все что хотел. И кто в этой ситуации будет дважды поставлен в неудобное положение?

  • volck0v

    volck0v
    10 минут назад

    Екатерина PL

    volck0v

    Да ни чего сверхъестественного нет, в любую новостройку с черновой отделкой зайди такая же лажа.



    а мы тут коллективом возмущались сидели, увидев фото, мол ничего себе, как такое жилье можно сдвать людям ))) вот насколько у людей разные требования к качеству ))) для кого-то такие нарушения являются нормой. Ну, пусть и дальше строят как попало ))



    Еще раз повторяю в любую новостройку нашего города зайдите построенную любой строительной компанией все выглядит точно так же. Кривые стены, кривая стяжка, не работающая вентиляция, не утепленные оконные откосы и т.д. и т. п. Один выход дольщикам не подписывать акты приема-передачи квартир до полного устранения недостатков и подавать в суд на возмещение ущерба хоть морального,хоть материального.

  • Оберон

    Оберон
    7 минут назад

    Ну такие недостатки во время ремонта устраняются легко.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 минуты назад

    Анна Русская

    Недоделки есть при любом строительстве.



    Ну так глотайте что дают. В чём дело-то?!



    А как вам то что продавали квартиры в доме, в котором будет подземный паркинг, а на деле от него отказались.



    Посмотрю на вас когда в столовке за ваши деньги подадут борщ без мяса и капусты, а по цене как на все продукты))



  • Myxira

    Myxira
    2 минуты назад

    Анна Русская

    Недоделки есть при любом строительстве.



    Этого совсем не избежать. Но, скажу я вам...

    АНК прямо отличники в сравнении с вашей "стеной". Да и нанятый нами бригадир сразу сказал: "Поверьте, я видел много "черновых" - у вас вполне годный вариант". То, что я вижу на фото, только подтверждает его слова )))))

    А жильцам следует писать претензии застройщику - обязан в течение гарантийного срока устранить.

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