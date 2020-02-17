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17февраля
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сегодня, 13:58 0

Центробанк хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк хочет изменить основания для блокировки счетов
Фото: pixabay.com

ЦБ намерен внести изменения в критерии подозрительных операций, которые могут повлечь блокировку счетов банками. Перечень критериев не обновлялся восемь лет.

К примеру, Центробанк предлагает не считать подозрительными ситуации, когда клиент проводит операцию, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы.

Предлагается отнести к сомнительным регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или ИП. Исключение – экономически обоснованные операции вроде перечисления зарплат, дивидендов, алиментов, пенсий и страховых возмещений.

Кроме того, к подозрительным могут отнести операции, связанные с приобретением или продажей виртуальных активов.

Кредитные организации могут дополнить перечень своими критериями, характерными именно для них, пишет РБК.

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#финансы

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