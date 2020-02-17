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17февраля
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сегодня, 14:30 1

Амурский ЗАГС: по рождаемости за неделю с большим отрывом побеждают мальчики

Амурский ЗАГС: по рождаемости за неделю с большим отрывом побеждают мальчики
Фото: pixabay.com

В Амурской области родилось на 31 мальчика больше, чем девочек. В Амурском ЗАГСе это считают необычно большим отрывом.

На прошедшей неделе в Амурской области родилось 149 малышей, из них 90 мальчиков и 59 девочек. Об этом в шутливой форме сообщили на официальной странице в Инстаграме управления ЗАГС Амурской области: «с большим отрывом 59:90 побеждают мальчики!».

Как сообщили корреспонденту Амур.инфо в амурском ЗАГСе, в среднем в неделю появляются на свет от 145 до 190 малышей. С начала года и последние три недели по рождаемости уверенно лидировали девочки. Но разница между количеством родившихся одного и другого пола варьировалась от 5 до 7 детей. На этой неделе вперед уверенно вырвались мальчики.

Самыми популярными именами этой недели среди мальчиков стали Сергей и Даниил, а среди девочек — София и Милана. Самыми редкими оказались имена Глеб, Семён, Елена, Кристина.

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#дети

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Комментарии
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  • physic1

    physic1
    2 минуты назад

    Война будет?

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