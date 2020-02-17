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17февраля
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Лариса Долина изменилась до неузнаваемости

Лариса Долина изменилась до неузнаваемости
Фото: instagram.com/larisa_dolina_/?hl=ru

Певица Лариса Долина пришла на свадьбу к подруге и шокировала присутствующих изменившимся внешним видом. Многие не узнали Долину с «новым» лицом.

Известная в России певица Лариса Долина практически не появляется на светских мероприятиях и редко выступает на сцене. Однако ради приятельницы Долина сделала исключение и пришла к ней на свадьбу. Заезду увидели на свадебном банкете, куда были приглашены многие звезды отечественного шоу-бизнеса.

На свадьбе 62-летняя певица выглядела намного моложе своих лет. Звезда буквально сделала себе новое лицо.

Многим фанатам изменения во внешности не понравились. Комментаторы отмечают, что звезда переборщила с омоложением.

«Лицо перекосило из-за пластики!», «Сколько нужно отдать денег, чтобы такое сделали?», «Некрасиво, фу», «Сколько не ешь яблочки молодильные, тебе это не поможет», – пишут пользователи в социальных сетях.

О том, что Лариса Долина меняется внешне, отмечали еще осенью прошлого года. Тогда некоторые говорили, что звезда решилась на подтяжку лица. Другие же считали, что внешность певицы изменилась из-за того, что ей удалось избавиться от лишних килограммов.

Долина же рассказывала, что она активно заниматься спортом из-за проблем с суставами. Для восстановления здоровья женщине пришлось временно уйти со сцены, сообщает «Дни.ру».

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#шоу-бизнес

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