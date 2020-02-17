В провинции Хэйлунцзян выросло число заболевших коронавирусом

17 февраля руководство провинции Хэйлунцзян сообщило о 12 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Также говорится о 27 предположительных фактах заболевания.

80 случаев полного выздоровления подтверждено в Харбинской инфекционной больнице, в Центре профилактики и лечения инфекционных заболеваний провинции Хэйлунцзян и в медучреждениях городов Шуаньяшань, Муданцзян, Дацин, Цзямусы, Суйхуа, Хэган, Цзиси, Цитайхэ и округа Большой Хинган.

Таким образом, по состоянию на 24:00 16 февраля в провинции Хэйлунцзян всего зарегистрировано 457 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 188 случаев в городе Харбин, 15 фактов – в городе Цзямусы, 12 – в городе Муданьцзян, 42 – в городе Цицикар, 20 – в городе Дацин, 46 – в городе Цзиси, 50 – в городе Шуанъяшань, 16 – в городе Цитайхэ, 5 – в городе Хэган, 46 – в городе Суйхуа, 1 – в городе Ичунь, 2 – в округе Большой Хинган, в городском округе Хэйхэ – 14. Общее число случаев с летальным исходом в провинции – 11, из них 4 – в Суйхуа, 2 – в городе Шуаньяшань, по одному случаю в городах Дацин и Цицикар, 3 – в городе Харбин. 108 случаев имеют схожие с коронавирусом симптомы, однако не подтверждены диагностическими исследованиями.

Количество граждан, находящихся в отделениях экстренной терапии в провинции Хэйлунцзян, уменьшилось и на сегодняшний день составляет 1 897 пациентов. В настоящий момент выявлено 15 235 человек, контактировавших с заболевшими, из них 10 794 уже прошли медицинское обследование – инфекция не выявлена, 4 333 гражданина находятся в процессе диагностики.

Государственный комитет гигиены и здоровья КНР по состоянию на 24:00 16 февраля сообщает о 57 934 подтвержденных фактах заболевания в 31 провинции Китая. Это на 2 048 человек больше, чем днем ранее. 10 644 пациента находятся в тяжелом состоянии, 1 770 случаев с летальным исходом, 70 548 предположительных случаев заболевания. При этом число полностью выздоровевших составляет 10 844 человека.

В настоящий момент выявлено 546 016 контактировавших с заболевшими людьми, из которых 150 539 продолжают находиться на стадии диагностирования.

Количество новых фактов заражения на юге КНР за прошедшие сутки увеличилось незначительно. В Гонконге сообщается о 57 подтвержденных случаев заболевания, в Макао – 10, на Тайване – 20. По одному смертельному случаю ранее было зафиксировано в Гонконге и на Тайване. Число полностью выздоровевших – 9, сообщает правительство Амурской области.