Конфликт в Благовещенске обернулся стрельбой

В Амурской области полицейские задержали мужчину, скрывшегося с места совершения преступления. Его подозревают в том, что он ранил из ружья другого мужчину.

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило сообщение от работников медицинского учреждения города о том, что к ним поступил пациент с огнестрельным ранением. На место происшествия выехали полицейские.

Предварительно установлено, что ночью в одной из квартир Благовещенска произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них после ссоры покинул квартиру, а через некоторое время вернулся с ружьем и произвел несколько выстрелов. В результате ранение получил мужчина 1976 года рождения. Злоумышленник скрылся.

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело. Огнестрельное оружие изъято на месте преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался амурчанин 1986 года рождения. Также было установлено, что данный гражданин скрывается на территории Мазановского района. Мужчину задержали и доставили в Благовещенск. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.