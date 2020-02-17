В 2020 году амурским семьям с детьми выплатят более 2 миллиардов

Более 2 миллиардов рублей заплатят амурским семьям с детьми в этом году в рамках нацпрокта «Демография». Второй год подряд в Приамурье реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта. В ходе него предусмотрено несколько выплат.

Первая – ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. В этом году на неё из федерального бюджета выделено более 1 миллиарда рублей. Такую выплату получат как минимум 1 436 семей. С прошлого года ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка была предоставлена 3 407 амурским семьям (из них в 1 540 семьях первые дети рождены в 2019 году).

Вторая – ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей. На эти цели заложено почти 668 миллионов рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 567,7 миллионов, средства областного бюджета – 100,1 миллиона рублей. Получат их минимум 914 семей, которым такая выплата будет предоставлена впервые. В 2019 году ежемесячная денежная выплата была предоставлена впервые 1 216 семьям (из числа семей, в которых третьи или последующие дети родились в 2019 году).

Третья – единовременная выплата при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка. Такую меру поддержки в этом году окажут 6 360 семьям на общую сумму более 500 миллионов рублей. За 2019 год единовременная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка была предоставлена 2 278 семьям, на общую сумму более 54 миллионов рублей.

В прошлом году на ежемесячную выплату при рождении первого ребёнка в бюджете региона было заложено 311 миллионов рублей, на ежемесячную выплату на третьего ребёнка полагалось 677 миллионов рублей и на единовременную выплату на первого ребёнка регионального маткапитала 235 миллионов рублей. Это были средства федерального и областного бюджетов, сообщает амурское правительство.

«Поддержка государства особенно важна семьям в тот момент, когда рождаются дети, мамы не имеют возможности полноценно работать, и финансовое положение становится нестабильным, – прокомментировал Василий Орлов. – Нацпроект «Демография» в комплексе мер, которые в нем заложены, серьёзно скажется на улучшении и обеспечит естественный рост численности населения. Ведь это не только денежные выплаты. По нацпроекту «Демография» в Приамурье в 2019 году построено три детских сада: в городах Благовещенск (120 мест), Белогорск (170 мест) и селе Усть-Ивановка Благовещенского район (120 мест). Кроме того, открыт второй корпус детского сада №9 в городе Свободный. Таким образом, всего в ушедшем году в Приамурье для дошкольников создано 530 мест. В 2020 году эта работа продолжится – начнется строительство двух детских садов для детей в возрасте 1,5-3 лет: в селе Екатеринославка Октябрьского района на 70 мест и в Магдагачи на 50 мест».